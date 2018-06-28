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İki bina arasına sıkışan yavru köpek, duvar kırılarak kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 18:13 | Son Güncelleme

BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde araçlardan kaçarken iki bina arasındaki boşluğa girip sıkışan 3 aylık köpek, Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çabaları sonucu kurtarıldı.

İki bina arasına sıkışan yavru köpek, duvar kırılarak kurtarıldı

BURSA, (DHA)- BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde araçlardan kaçarken iki bina arasındaki boşluğa girip sıkışan 3 aylık köpek, Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çabaları sonucu kurtarıldı.
Merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yavru köpek, araçlardan kaçtı ve iki bina arasındaki boşluğa girdi. Boşluğun daralan bölümünde sıkışan yavru köpeğin sesini duyan vatandaşlar, Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber verdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri, köpeğin sıkıştığı yerde, inşaat halindeki binanın duvarını ev sahibinin izniyle kırarak genişletti. Uzun süren çalışma sonunda belediye ekipleri, köpeğe ulaşmayı başardı. Sıkıştığı yerden çıkarılan yavru köpeğe belediye ekipleri ilk olarak su verdi. Bitkin kaldığı görülen ve sıkıştığı yerden kurtulmaya çalışırken patileri kanayan köpek, Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekim tarafından ilk müdahalenin yapılmasının ardından Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne götürüldü.
Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğan Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde görevli Veteriner Hekim Kadir Özdemir, yavru köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "İki binanın duvarları arasına sıkışan yaklaşık 3 aylık yavru köpeği, belediye ekiplerimiz titiz bir çalışma ile sıkıştığı yerden kurtardı. Aç ve susuz kaldığı için halsiz düşen köpeğe serum taktık. Patilerinde oluşan yaraları kontrol ettik. Tetkikleri yapılmak üzere Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğan Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne götüreceğimiz köpeğimizi kısırlaştırdıktan sonra yasalar gereği doğal ortamına geri bırakacağız" dedi.
Yavru köpeğin sıkıştığı inşaatın sahibi Murat Ceylan da "Köpeğin sıkıştığını öğrenince hiç düşünmeden belediye ekiplerine evin duvarını yıkabileceklerini söyledim. Osmangazi Belediyesi ekipleri, özverili bir çalışma ile köpeği kurtardı. Yavru bir köpeği hayata döndürdüğümüz için oldukça mutluyum" diye konuştu.

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İki bina arasına sıkışan yavru köpek, duvar kırılarak kurtarıldıİki bina arasına sıkışan yavru köpek, duvar kırılarak kurtarıldıİki bina arasına sıkışan yavru köpek, duvar kırılarak kurtarıldıİki bina arasına sıkışan yavru köpek, duvar kırılarak kurtarıldı

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