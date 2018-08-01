SİVAS (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu eşini ve 11 aylık oğlunu kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, "İki canımız vardı, ikisini de vatan için feda ettik. Allah milletimize, devletimize, askerimize, polisimize zeval vermesin." dedi.

Eşinin ailesinin Şarkışla ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki evinde taziyeleri kabul eden Karakaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin kendisini ziyarete geldiğini, iki saat yanında kaldıklarını, üst bölgesinden ayrıldıktan 15 dakika sonra patlamanın meydana geldiğini anlattı.

"Vatan sağolsun" diyen Karakaya, şunları söyledi:

"Diyecek fazla bir şeyimiz yok. İki canımız vardı, ikisini de vatan için feda ettik. Allah milletimize, devletimize, askerimize, polisimize zeval vermesin. Biz bebek katili değiliz ama çocuğumun ve eşimin kanını yerde bırakmayacağız."

Karakaya, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda hassasiyet göstereceğine inandığını dile getirerek, "Milli Savunma Bakanımızın da öyle. Gereken şeyleri yapacağız. Devletimiz çok büyük. Allah devletimize zeval vermesin. Eşim de bu devletin, bayrağımızın altında şehit olduysa ne güzel, ne mutlu bana. En yüksek mertebede şu anda. Çocuğum daha bebekti ama yapacak bir şey yok, doyamadım. Vatana feda olsun." ifadesini kullandı.

