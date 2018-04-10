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İki çocuğunu bıçakla öldüren anne tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 18:23 | Son Güncelleme

Gaziantep'te cinnet getirip oğlunu ve kızını bıçaklayarak öldürdükten sonra evinin terasından atlayarak intihar girişiminde bulunan kadın, tedavisinin tamamlanmasının ardından tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te cinnet getirip iki çocuğunu bıçaklayarak öldüren anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkez Şehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi'ndeki evlerinde dün oğlu Mustafa (5) ve kızı Ayşe Karacalıoğlu'nu (3), gece uyurken bıçaklayan ve daha sonra terastan atlayarak ağır yaralanan Özlem Karacalıoğlu'nun (23), kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen Karacalıoğlu, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan zanlı tutuklandı.

Karacalığlıoğlu, mahkemedeki ifadesinde, kayınvalidesi ile tartıştıktan sonra uyuyan çocuklarını bıçakladığını söyledi.

Çocuklarından Mustafa Karacalıoğlu'nun epilepsi hastası olduğunu anlatan Karacalıoğlu'nun, "Çocuklarımı öldürdükten sonra pişmanlık duydum. Çocuklarımı kurtarmaya çalıştım. Onların öldüğünü görünce evimin terasından aşağı atladım." dediği öğrenildi.

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Gaziantep İki çocuğunu öldüren anne tutuklama

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