İki çocuğunu bıçakla öldüren anne tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te cinnet getirip iki çocuğunu bıçaklayarak öldüren anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkez Şehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi'ndeki evlerinde dün oğlu Mustafa (5) ve kızı Ayşe Karacalıoğlu'nu (3), gece uyurken bıçaklayan ve daha sonra terastan atlayarak ağır yaralanan Özlem Karacalıoğlu'nun (23), kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen Karacalıoğlu, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılan zanlı tutuklandı.

Karacalığlıoğlu, mahkemedeki ifadesinde, kayınvalidesi ile tartıştıktan sonra uyuyan çocuklarını bıçakladığını söyledi.

Çocuklarından Mustafa Karacalıoğlu'nun epilepsi hastası olduğunu anlatan Karacalıoğlu'nun, "Çocuklarımı öldürdükten sonra pişmanlık duydum. Çocuklarımı kurtarmaya çalıştım. Onların öldüğünü görünce evimin terasından aşağı atladım." dediği öğrenildi.