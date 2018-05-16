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“İki Devlet Bir Millet” Maltepe’de buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 15:11 | Son Güncelleme

MALTEPE Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü, Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev’in de 95’inci doğum yılı nedeniyle, Maltepe’de iki ayrı panel düzenlendi.

“İki Devlet Bir Millet” Maltepe’de buluştu

İSTANBUL,(DHA)-MALTEPE Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü, Azerbaycan’ın ulusal lideri Haydar Aliyev’in de 95’inci doğum yılı nedeniyle, Maltepe’de iki ayrı panel düzenlendi.

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen panellerde, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluğun ve kardeşliğin temelinin çok eskiye dayandığına vurgu yapılarak, bu bağların Maltepe’de perçinlenmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Açılış konuşmasını yapan Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Bakanlığı Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin tarihiyle gurur duyduklarını belirterek, “Avrupa ülkeleri bize demokrasi dersi verirler ama 1918 yılında kurduğumuz demokratik cumhuriyetle, onların karşısında başımız dik dururuz. Kadınlara seçme-seçilme hakkının verildiği, laik cumhuriyetimizle, öz marşımızla, sivil hayatımızla, dünyaya istenen demokrasiyi de veririz” dedi. “Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin 100. Yıldönümü” konulu ilk panelin birinci bölümünde, Prof.Dr.İbrahim Yıldırım, “1918 Sonrası Türkiye’ye Yerleşen Azerbaycanlı Kadınlarımız” , Prof.Dr. Aygün Attar da, “Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze, Güney Kafkasya'da Ermeni Seperatizmi” konulu bir sunum yaptı.

HAYDAR ALİYEV ANILDI

“Azerbaycan’ın Ulusal Lideri Haydar Aliyev’in 95. Doğum Yıldönümü” konulu ikinci panel ise Aliyev’in yaşamından kesitlere yer verilen film gösterisiyle başladı. Azerbaycan Milletvekili Prof.Dr.Musa Qasımlı, “Haydar Aliyev: Şahsiyyet ve Zaman” konulu bir konuşma yaptı. Prof. Qasımlı, Haydar Aliyev’in Azerbaycan'ın milli lideri olmasıyla beraber, Azerbaycan ile Türkiye ilişkilerinde önemli bir rol oynadığını aktardı. Qasımlı,Haydar Aliyev’in “Bir millet, iki devlet’ vurgusu yaptığına değinerek, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin daima yaşamasını, gençlerinde bunu devam ettirmesini temenni ettiklerini dile getirdi. Panel, Memorial Hastanesi Kalp Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof.Dr. Bingür Sönmez’in,“İki Devlet “İki Devlet Bir Millet” Maltepe’de buluştu“İki Devlet Bir Millet” Maltepe’de buluştu

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