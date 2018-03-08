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İki genç kız böyle kurtuldu! Dehşete saniyeler kala...

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 11:56 | Son Güncelleme

İstanbul Sultanbeyli'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırımda yürüyen iki genç kıza çarptı. Otomobil ile duvar arasında kalmaktan son anda kurtulan genç kızlardan biri, bacağından yaralandı.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kaza Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi'nde önceki akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Adı öğrenilemeyen 55-60 yaşlarındaki sürücü, park halinde olan otomobiliyle hareket etti. Sürücü, karşı yöne geçerek sokağa girmek istedi. Bu sırada gelen minibüse çarpmamak için kaçarken otomobilin kontrolünün kaybetti.

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Otomobil önce bulunduğu yöndeki kaldırıma, ardından karşı yöndeki kaldırıma çıktı. Otomobil kaldırımda yürüyen iki genç kıza çarptı. Otomobil ile duvar arasında kalmaktan kıl payı kurtulan genç kızlardan biri bacağından yaralandı.

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Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bacağından yaralanan genç kızı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
sultanbeyli Kaza otomobil

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
ehliyeti varsa alın ve bir daha araba sürerse asın
60 - 65 yaşından sonra araç kullanımı yasaklanmalı bu yaşta ki kişilerin görme ve duyu organları dahil refleksleri iyice zayıflıyor ve bu tarz kazalara davetiye çıkarıyor kendi canını geçtim diğer insanların canına kast ediyorlar, devlet imkan tanımış 65 yaş üstü toplu taşıma araçları ücretsiz diye gidin onlara binin ya hu!!!!
@m1u9s0t7y O yaşta emekli olunup yeni özgür olup dinlenik kafa ile ömrü boyunca tıkılı evraklar içinden çıkıp, güzel ülkemizi gezecek insan. Tabi yorumunuz da doğru, devlet pilini bitirip öyle salıyor hayata...
kaldırım taşı olmasa kızın bacak gitmişti
Hayır abi bu kadar reflekssiz insanlar şoför olmamalı kendini tanımalı ve kullanmamalı
@rasim_caglayan_1990 refleksle ne alakası var, aynı olay seninde başına gelse korkudan donuna edip apartmanın 7. katına çıkarsın.
Bu öküzün bir daha yolcu koltuğunda bile herhangi bir araca binmemesi için gerekli yaptırımlar uygulanmalı ..!
Ehliyetini de arabasını da alın sokağa çıkmasın bu hali sakıncalı
@abuyukcanga araç kullanmadığın belli oluyor
Yapay zeka hatası gibi :) Dayı Bug vermiş :)
kızlarda leyla leyla geziyor..yolda yürürken gözünüz 4 açık olacak burası istanbul.. başka istanbul yok
sürücü için oldukça talishsiz bir an korkudan kontrolü kaybetmiş, araç kullanan ve kaza yapanlar bilir normal bir durumdur
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