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İki güvenlik görevlisi ödüllendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 17:49 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, kurum bünyesinde görevli 2 özel güvenlik personelini, bir parktaki bankta buldukları içinde 2 bin 426 dolar ile çeşitli evrak olan el çantasını polise teslim ettikleri gerekçesiyle birer maaş ikramiyeyle ödüllendirdi.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, kurum bünyesinde görevli 2 özel güvenlik personelini, bir parktaki bankta buldukları içinde 2 bin 426 dolar ile çeşitli evrak olan el çantasını polise teslim ettikleri gerekçesiyle birer maaş ikramiyeyle ödüllendirdi. Marmaris Belediyesi'nin özel güvenlik görevlileri Ali Tonguç Oktay (36) ve Ali Şadan (28), 21 Temmuz cumartesi saat 00.30'da, Atatürk Caddesi'ndeki Türkmenistan Parkı'nda devriye görevindeyken, bir bankın köşesinde kadın el çantası gördü. Çantayı kontrol eden güvenlik görevlileri, içinde bir miktar dolar ile çeşitli evraklar olduğunu tespit etti. Durumu müdürlerine bildiren güvenlik görevlileri, çanta içindeki beyaz zarfı açarak nüfus cüzdanıyla bir telefon numarası buldu. Çantanın, Yunanistan'ın Rodos Adası'nda yaşadığı öğrenilen bir adama ait olduğu anlaşıldı. Güvenlikçiler, zarfta yazılı cep telefonu numarasını birçok kez aramasına rağmen cevap alamadı. Çantanın içinden çıkan 2 bin 426 dolar, bir telefon kartı hattı, nüfus cüzdanı ve çeşitli evraklar, tutanakla polis ekiplerine teslim edildi. Çantanın hale polis merkezinde teslim edilmek üzere muhafaza altında tutulduğu belirtildi. Güvenlik görevlileri bugün, Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar tarafından makamında kabul edildi. Çikolata ve çay ikram edilen güvenlik görevlilerine birer maaş ikramiye hediyesi verildi. Ali Tonguç Oktay ve Ali Şadan'ı yürekten kutladığını söyleyen Başkan Acar, "Tüm Türkiye'ye örnek bir davranış sergilediniz. Çocuklarımızın oyunlar oynadığı parklarımızın güvenliği için çok önemli bir görevi icra etmektesiniz. Bu zorlu görevde hareketleri ve sözleri toplumu rahatsız eden insanlarla uğraşıyorsunuz. Bazen de üzücü olaylarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Günümüzde maneviyat azalıyor ve sizlerin bu örnek davranışınız mutlu etti. Bir kere daha sizler gibi duyarlı mesai arkadaşlarımla çalıştığımız için çok mutluyum. Başarılarınız daim olsun" dedi. Güvenlik görevlileri ile sohbet eden Acar, bir maaş ikramiyesi verileceğini bildirdi. Makamdan ayrılan güvenlik görevlilerine belediyede çalışanlarda tebrik etti.

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