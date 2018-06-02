İki hastalıkla mücadele eden Elif doğum gününde polis oldu

ORHAN ONUR GEMİCİ - Sara ve büyüme geriliği hastalıkları olan 14 yaşındaki Elif Hamurcu, doğum gününü hayalini kurduğu yunus polislerle kutladı. Polis ağabeyleriyle motosiklete binen Hamurcu, kentin sokaklarında devriye gezdi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Karaveli Köyü'nde 7. sınıfa giden 14 yaşındaki Elif Hamurcu, 8 aylıkken sara hastalığına yakalandı.

Son 2 yıla kadar rahatsızlığı için ilaç kullanan Hamurcu'da daha sonra büyüme hormonu eksikliği hastalığı da tespit edildi.

Hem sara hem de büyüme geriliği hastalıkları için Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi tedavi gören Hamurcu, her gün yunus polis olma hayali kurdu.

Kızının bu hayalini en azından bir günlüğüne gerçekleştirmek isteyen annesi, tedavi için gelecekleri Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliğine durumu anlatan bir e-posta gönderdi.

- Elif ile annesi emniyette misafir edildi

İki hastalıkla mücadele eden Hamurcu'nun hayalini gerçekleştirme konusunda kayıtsız kalmayan yunus polisler, Hamurcu ile annesini Amirlik'te misafir etti.