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İki hastalıkla mücadele eden Elif doğum gününde polis oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 11:07 | Son Güncelleme

Sara ve büyüme geriliği hastalıkları olan 14 yaşındaki Elif Hamurcu, doğum gününü hayalini kurduğu yunus polislerle kutladı - Polis ağabeyleriyle motosiklete binen Hamurcu, Ankara'nın sokaklarında devriye gezdi - Elif Hamurcu: - "Sosyal medyadan onları takip ediyorum. Onların fotoğraflarına, videolarına bakıyorum. Onları çok seviyorum"

ORHAN ONUR GEMİCİ - Sara ve büyüme geriliği hastalıkları olan 14 yaşındaki Elif Hamurcu, doğum gününü hayalini kurduğu yunus polislerle kutladı. Polis ağabeyleriyle motosiklete binen Hamurcu, kentin sokaklarında devriye gezdi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Karaveli Köyü'nde 7. sınıfa giden 14 yaşındaki Elif Hamurcu, 8 aylıkken sara hastalığına yakalandı.

Son 2 yıla kadar rahatsızlığı için ilaç kullanan Hamurcu'da daha sonra büyüme hormonu eksikliği hastalığı da tespit edildi.

Hem sara hem de büyüme geriliği hastalıkları için Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi tedavi gören Hamurcu, her gün yunus polis olma hayali kurdu.

Kızının bu hayalini en azından bir günlüğüne gerçekleştirmek isteyen annesi, tedavi için gelecekleri Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliğine durumu anlatan bir e-posta gönderdi.

- Elif ile annesi emniyette misafir edildi

İki hastalıkla mücadele eden Hamurcu'nun hayalini gerçekleştirme konusunda kayıtsız kalmayan yunus polisler, Hamurcu ile annesini Amirlik'te misafir etti.

Hamurcu, önce kendisine hediye edilen yunus formasını giydi, ardından da kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kesti.

Kaskını takarak motosiklete binen Hamurcu, polis ağabeyleriyle konvoy halinde başkent sokaklarında hem devriye attı hem de eğlenceli dakikalar geçirdi.

- "Onları çok seviyorum"

Hamurcu, doğum gününde yunus polislerle bir araya geldiği için çok mutlu olduğunu ve kendisini çok şanslı hissettiğini belirtti.

Yunus polis olma hayali kurduğunu ifade eden Hamurcu, "Vatanımızı ve bizi koruyorlar. Sosyal medyadan onları takip ediyorum. Onların fotoğraflarına, videolarına bakıyorum. Onları çok seviyorum." dedi.

Hamurcu, motosikletin kendisini heyecanlandırdığını belirterek, isteğini yerine getiren Ankara Motosikletli Polis Timleri Amirliği yetkililerine teşekkür etti.

- Kızının polislik hayalini gerçekleştirdi

Anne Pakize Akdemir de kızının yunus polislere olan ilgisine ilişkin "Onlara aşık, üniforma ve motor onun için vazgeçilmez. Şu anda da çok mutlu ve keyifli." diye konuştu.

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