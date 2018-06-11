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İki hava harekatıyla 9 terörist vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 09:13 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde 7, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Şırnak'ın Bestler-Dereler ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik iki ayrı hava harekatında 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda bölücü terör örgütü mensubu 7 terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlarda hava harekatı ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı 21 oldu.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik 10 Haziran'da düzenlenen hava harekatında ise teröristler tarafından sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edildi, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Irak kuzeyi Hakurk bölgesi Şırnak Bestler-Dereler bölgesi Türk Silahlı Kuvvetleri

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