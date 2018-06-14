İKİ KABURGA ARASINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN AMELİYAT İLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Haber: Buse ÖZEL - Kamera: Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)

53 yaşındaki Özcan Çolak, çocukken geçirdiği bir kaza sonucunda sağ bacağını kaybetti. Çolak, yıllar sonra kalp hastası oldu. Yaklaşık 1 yıl önce de geceleri uyuyamayacak, yatakta yatamayacak kadar şikayetleri ağırlaştı ve aort kapağının değiştirilmesi gerektiği ortaya çıktı. Ancak koltuk değnekleri ile yürüyebildiği için göğüs bölgesinde büyük bir kesi olması sonucunda göğüs kemiğinin ayrışması tehlikesi vardı. Bu nedenle birçok uzman ameliyatı riskli buldu. Çolak, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Doç. Dr. Mehmet Kaya tarafından uygulanan teknik ile iki kaburga arasından, enine yapılan 6 cm'lik daha küçük bir kesi ile ameliyat edildi ve sağlığına kavuştu.

"YAYGIN TEKNİK KULLANILSAYDI GÖĞÜS KEMİĞİNİN AYRIŞMASI RİSKİ VARDI"

Ameliyatı gerçekleştiren Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doç. Dr. Mehmet Kaya yaygın olarak kullanılan klasik ameliyatın riskini şöyle anlattı: "Klasik yöntemle kalp kapak değişimi göğüs ön kemiğinin açılıp yaklaşık 20 cm'lik bir kesi ile yapılan ameliyat türü. Koltuk değneği ile yürüdüğünüz zaman kemik yerinden oynayabiliyor. Bu hastalarda nefes darlıkları oluşuyor. Göğüs kafesini açtığınız zaman bu da fazladan hasta kapasitesini zorlayan bir işlem. Bütün bunları değerlendirdiğimizde hasta sadece kalp ile değil akciğer, böbrek ve diğer organlarıyla da etkileniyordu. Bu tür ile hastanın en az seviyede etkilenmesi sağlandı."