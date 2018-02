İki kardeş ülkeden anlamlı açılış

“Biz dünyaya iki kardeş olarak meydan okuyoruz”

Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev de, Türk dünyasının 20. asırda iki büyük şahsiyeti dünyaya kazandırdığını belirterek, şunları söyledi:

“Bu iki şahsiyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Haydar Aliyev’dir. Her ikisi Türk dünyasının en büyük oğullarıdır. Her ikisinin babasının da adı Ali Rıza. Sanki Allah bu iki insanı, iki Türk cumhuriyetinin temelini atması, koruması ve başında durması için hayata getirmiş. Yaşadıkları dönemde her iki şahsiyet de milleti için çalıştı. Bizim bizden başka dostumuz yoktur. Biz dünyaya iki kardeş olarak şimdi meydan okuyoruz. Ekonomi açısından, silah açısından, ordu açısından, biz bu topraklarda dünyaya kendimizi gösterdik.”

“Topraklarımızı işgalden azat edeceğiz”

Azerbaycan Milletvekili Sona Aliyeva, büst açılışının gurur verici bir an olduğunu belirtirken, Azerbaycan Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi üyesi Ganire Pashayev de, “Azerbaycan’ın kuruluşunun 100. yıldönümünü gururla kutlayacağız. Bu güzel İzmirimizde, Karşıyakamızda inanıyoruz ki cumhuriyetimizin 100. yıldönümünde bir cumhuriyet bulvarı da açılacak. O bulvarda Gazi Mustafa Kemal ve Haydar Aliyev’in fikirleri, Azerbaycan’da şehit olmuş İzmirli kardeşlerimizin isimleri yazılacak. Dosta da düşmana da mesaj olacak ki bizim geçmişimiz de, bugünümüz de, geleceğimiz de, sevincimiz de, kederimiz de bir olacaktır. Ayrıca Hocalı soykırımının 26. yıldönümü. Bu da bizim büyük bir acımızdır. Ermenistan; Azerbaycan insanına, Türk milletine insanlık dışı bir soykırım yaptı. Bunu unutmayacağız. Belki yarın, belki yarından da yakın biz topraklarımızı birlik ve beraberlik içinde işgalden azat edeceğiz. İnşallah işgalden azat edeceğimiz güzel Karabağ ve Hocalımızda da Karşıyakamızın, İzmirimizin adını taşıyan parklar açacağız” diye konuştu.