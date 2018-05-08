İki kardeşi evlerinden kaçırdılar!

Suriye'de başlayan iç savaştan sonra Bursa’ya gelen ‘Nouha’ ailesi, oradaki baba mesleği olan tekstil ve giyim işini burada kurdukları fabrikada devam ettirdi. Tekstil fabrikasında 90 kişi çalıştıran Muhammed Nouha, 3 yıl önce eşi Merve Kutdur’dan ayrıldı. Nouha’nın 6 yaşında Munteha ve 4 yaşında Meys adında iki kız çocuğu bulunuyordu. Mahkeme iki çocuğun da annede kalmasını uygun görüp ona verdi. İddiaya göre, anne Merve Kutdur eski eşini arayarak çocuklarına bakamadığını ve ona vermek istediğini söyledi. Adam da çocuklarını geri aldı.

Aradan 4 ay geçmeden Muhammed Nouha işteyken evinin kapısı 3 kadın tarafından çalındı. Babaannesi ile birlikte evde bulunan kızlar, "Kiralık ev bakıyoruz. Evi gezmemiz lazım" diyen bu kişiler tarafından zorla kaçırıldı.

GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ



Baba Muhammed Nouha annesinin telefonu üzerine telaşlı bir şekilde, merkez Osmangazi ilçesindeki evine geldi. Annesinin kızlarını kaçırdıklarını iddia etmesi üzerine apartmanda bulunan güvenlik kamerasını inceledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yüzleri kapalı 3 kadının apartmana girdikleri, kadınlardan birisinin daireye çıktığı, ikisinin ise apartman girişinde beklediklerini gördü. Kısa süre sonra aşağıda bekleyen iki kadından birinin daha yukarı çıkıp kızları alıp binadan hızla kaçtıklarını gördü.