İki kardeşi evlerinden kaçırdılar!

"ÇOCUKLARIMA KAVUŞMAK İSTİYORUM"



İHA'ya konuşan baba Muhammed Nouha, ‘Eski karımın durumu çok kötü. Biz ayrıldıktan sonra bir başkasıyla evlenmedi. Çocuklarım eğer şu an onun yanındaysa gerçekten perişan olabilir. Eğer o kaçırmadıysa bir başkası kötü şeyler yaptırmak için kaçırmış da olabilir. Birkaç gün önce gerçekleşen bu olayda güvenlik kamerasını incelediğimde, üç kadının eve geldiklerini ve hiçbirinin eski karıma benzemediğini gördüm. Eski karım olsaydı tanırdım, ama emin de olamıyorum çünkü hiçbirinin yüzü görünmüyor. Eşim çocuklarım bendeyken her hafta sonu gelip onları görüyordu, kaçırmak isteseydi o zaman yapardı. Her gün görüntülü olarak da görüşüyorlardı. Ama ben çocuklarımın bir an önce bulunmasını istediğim için emniyete gidip şikayette bulundum. Eski karıma da ulaşamıyorum kendisi de ortalıkta yok. Eski karımda ya da bir başkasında fark etmez, yeter ki çocuklarıma zarar gelmeden iyi bir şekilde bulayım" diye konuştu.

"KAMYONET KASASINDA GÖRDÜLER"



Baba Nouha, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kızlarını bulana ‘2 bin dolar para ödülü’ vereceğini söyledi ve ilk ihbar İstanbul’dan geldi.