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İki kardeşi evlerinden kaçırdılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 14:03 | Son Güncelleme

Bursa’da tekstil işiyle uğraşan Muhammed Nouha'nın 4 ve 6 yaşlarındaki iki kızı kapıya dayanan yüzü peçeli 3 kadın tarafından kaçırıldı. Kaçırma anı güvenlik kamerasına yansırken, eski eşinden şüphelenen 41 yaşındaki Nouha, "Gözüme uyku girmiyor. Kaçıran kişiler arasında eşim yok. Ancak ondan şüpheleniyorum" dedi. Genç adam, son olarak İstanbul Sultanbeyli'de bir kamyonet kasasında görülen kızları için savcılığa suç duyurusunda bulunurken, ihbar eden kişileri ise ödüllendireceğini açıkladı.

Suriye'de başlayan iç savaştan sonra Bursa’ya gelen ‘Nouha’ ailesi, oradaki baba mesleği olan tekstil ve giyim işini burada kurdukları fabrikada devam ettirdi. Tekstil fabrikasında 90 kişi çalıştıran Muhammed Nouha, 3 yıl önce eşi Merve Kutdur’dan ayrıldı. Nouha’nın 6 yaşında Munteha ve 4 yaşında Meys adında iki kız çocuğu bulunuyordu. Mahkeme iki çocuğun da annede kalmasını uygun görüp ona verdi. İddiaya göre, anne Merve Kutdur eski eşini arayarak çocuklarına bakamadığını ve ona vermek istediğini söyledi. Adam da çocuklarını geri aldı.

Aradan 4 ay geçmeden Muhammed Nouha işteyken evinin kapısı 3 kadın tarafından çalındı. Babaannesi ile birlikte evde bulunan kızlar, "Kiralık ev bakıyoruz. Evi gezmemiz lazım" diyen bu kişiler tarafından zorla kaçırıldı.

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GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Baba Muhammed Nouha annesinin telefonu üzerine telaşlı bir şekilde, merkez Osmangazi ilçesindeki evine geldi. Annesinin kızlarını kaçırdıklarını iddia etmesi üzerine apartmanda bulunan güvenlik kamerasını inceledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yüzleri kapalı 3 kadının apartmana girdikleri, kadınlardan birisinin daireye çıktığı, ikisinin ise apartman girişinde beklediklerini gördü. Kısa süre sonra aşağıda bekleyen iki kadından birinin daha yukarı çıkıp kızları alıp binadan hızla kaçtıklarını gördü.

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"ÇOCUKLARIMA KAVUŞMAK İSTİYORUM"

İHA'ya konuşan baba Muhammed Nouha, ‘Eski karımın durumu çok kötü. Biz ayrıldıktan sonra bir başkasıyla evlenmedi. Çocuklarım eğer şu an onun yanındaysa gerçekten perişan olabilir. Eğer o kaçırmadıysa bir başkası kötü şeyler yaptırmak için kaçırmış da olabilir. Birkaç gün önce gerçekleşen bu olayda güvenlik kamerasını incelediğimde, üç kadının eve geldiklerini ve hiçbirinin eski karıma benzemediğini gördüm. Eski karım olsaydı tanırdım, ama emin de olamıyorum çünkü hiçbirinin yüzü görünmüyor. Eşim çocuklarım bendeyken her hafta sonu gelip onları görüyordu, kaçırmak isteseydi o zaman yapardı. Her gün görüntülü olarak da görüşüyorlardı. Ama ben çocuklarımın bir an önce bulunmasını istediğim için emniyete gidip şikayette bulundum. Eski karıma da ulaşamıyorum kendisi de ortalıkta yok. Eski karımda ya da bir başkasında fark etmez, yeter ki çocuklarıma zarar gelmeden iyi bir şekilde bulayım" diye konuştu.

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"KAMYONET KASASINDA GÖRDÜLER"

Baba Nouha, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kızlarını bulana ‘2 bin dolar para ödülü’ vereceğini söyledi ve ilk ihbar İstanbul’dan geldi.

Nouha’nın sosyal medyadan yaptığı, "Kızlarımı bulana 2 bin dolar para ödülü vereceğim" açıklaması üzerine kızlarının, bir pikap tarzı kamyonetin kasasında İstanbul Sultanbeyli'ye götürüldüğü tespit edildi. Baba Nouha, hemen adresteki eve gitti. Fakat gittiğinde kimseyi bulamadı. Etrafta güvenlik kamerası arayan Nouha bir iş yerinin kamerasının o evi gördüğünü tespit etti. İş yerine gidip güvenlik kamerasını inceleyen Nouha, gece saat bir buçuk sıralarında evin önüne pikap tarzı kamyonetin yanaştığını ve içerisinden kızlarını kaçıran üç kadını ve kasada kızlarını tutan bir adamı gördü. Bu sırada kadınlardan ikisi kızları alıp gözden kayboldu. Geride aracın şoförü, bir kadın ve bir erkek kaldı. Kısa süre sonra şoförle kadın diğer erkeği darp edip pikapa binip hızla gözden kayboldu. Darp edilip yerde yaralı halde bırakılan adamın yanına kadınlardan biri yaklaşıp yerde duran poşetleri alıp tekrardan koşarak gözden kayboldu. Baba Nouha görüntüleri izlediğinde birkaç dakika ile kızlarına ulaşamadığını fark etti. Güvenlik kamerasında herkes gittikten bir dakika sonra kendisinin arabayla geldiğini gördü. Bu durum onu daha da perişan etti.
Baba Nouha, kızlarının kaçırıldığı günden beri uyuyamadığını ve kızlarının bir an önce sağ salim bulunmasını, bunun için her şeyi yapacağını belirtti. Savcılığa yapılan müracaat sonrası olayla ilgili polisin çalışmaları devam ediyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Bursa çocuk kaçırma

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