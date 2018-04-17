İki katlı tarihi ahşap binada yangın

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde çıkan yangında 200 yıllık iki katlı ahşap bina yandı.
Ece Mahallesi Duman Çeşme Sokak'taki tarihi binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ahşap binanın bir anda alev aldığını ve dumanların yükseldiğini gören, çevredeki iş yeri sahiplerinin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Sandıklı İtfaiyesi ekipleri yangına müdahale etti.
Yaklaşık üç saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, binanın ikinci katı kullanılamaz hale geldi.
Binanın yakınında iş yeri bulunan Ali Arık (54), gazetecilere yaptığı açıklamada, camiden çıktıklarında yangını fark ettiklerini söyledi.
Durumu hemen itfaiyeye bildirdiklerini belirten Arık, "Dışarı çıktığımızda yangın başlamış, alevler epey yükselmişti. İtfaiye geldi ve müdahale etti. Burası tarihi bir binaydı. Boştu, içinde kimse yaşamıyordu." diye konuştu.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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