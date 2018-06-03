İki kez havalanan uçak, Atatürk Havalimanı'na geri döndü

İSTANBUL (AA) - Libya'nın Trablus kentine gitmek için 2 kez havalanan Buraq Air firmasına ait uçak, teknik arıza nedeniyle havalimanına geri döndü.

Edinilen bilgiye göre, Buraq Air firmasına ait Boeing 737-800 tipi uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Trablus'un Mitiga Havalimanı’na gitmek üzere 72 yolcusuyla saat 05.55'te havalandı.

Havalandıktan kısa bir süre uçağın pilotu, İstanbul Atatürk Havalimanı'na inmek için izin istedi. İnişine izin verilen uçak, kalkıştan yaklaşık 25 dakika sonra Atatürk Havalimanı'na teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı.

Bir süre sonra arızası giderilen uçak yeniden havalandı. Havalanan uçağın pilotu kısa bir süre sonra Atatürk Havalimanı'na inmek için tekrar izin istedi. İzin verilen uçak 2. kalkıştan kısa bir süre sonra aynı arıza nedeniyle yeniden zorunlu indi.

Uçağın yolcuları, 2 kez havalanan ancak teknik arıza nedeniyle geri dönmek zorunda kalan uçaktan inmek istemedi. Park pozisyonuna alınan uçakta bir süre bekleyen yolcular, uçağa gelen havayolu şirketi yetkilisi tarafından ikna edilerek uçaktan indirildi.

Uçaktan inen yolcular, pasaport işlemlerinin ardından hava yolu firmasının Atatürk Havalimanı Gidiş Terminali'ndeki ofisine getirildi. Burada bir süre bekletilen yolcular, pilotlarla birlikte Atatürk Havalimanı'na çağırılan otobüslerle kalacakları otele gönderildi.

Uçak onarıma alınırken, yolcuların da bir gün gecikmeli olarak ülkelerine gönderileceği öğrenildi.

