İki kez nakil sırasını daha ağır hastalara verdi, üçüncü de oldu

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da yaklaşık 3,5 yıldır karaciğer yetmezliği hastası olan ve nakil için 1 yıldır bekleyen Hayati Dündar (45), iki kez ameliyat için çağrılmasına karşın sırasını kendinden daha ağır olan 2 hastaya verdi. Dündar, üçüncü kez çağrıldığında, kadavradan alınan karaciğerle yaşama tutundu.

Antalya'da 3,5 yıl önce bir GSM firmasının baz istasyonları şantiyesinde elektrik teknikeri olarak görev yaparken rahatsızlanan Hayati Dündar, arkadaşları tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu gastroentroloji bölümünde Dündar'a, Hepatit B'ye bağlı karaciğer yetmezliği teşhisi kondu. Bir süre ailesiyle yaşadığı Kayseri'de ve Antalya'da hastanelerde tedavi gören Hayati Dündar, bir yıl önce durumunun ağırlaşması üzerine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin karaciğer nakli bekleme listesine alındı.

Listeye alındığı 2017 Haziran ayından bu yana 2 kez uygun donör bulunarak ameliyata çağrılan Dündar, ikisinde de sırasını, kendinden daha ağır durumdaki hastalara verdi. İlk çağrıldığında sırasını kendisi gibi karaciğer yetmezliği hastası arkadaşı Mehmet Yalçındağ'a veren Dündar, ikinci kez çağrıldığında ise sırasını kendinden sonraki hastaya verdi. Doktorlarının acil ameliyat olması gerektiğini söylediği Dündar, 20 gün önce üçüncü kez çağrıldığı hastanede karaciğer nakli oldu.