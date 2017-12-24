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İki KHK ile şehit çocukları ve kardeşleri zorunlu askerlikten muaf oluyor

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 09:47 | Son Güncelleme 3 saat önce

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname(KHK), Resmi Gazete'de yayımlandı. Yen KHK'larla 2 bin 766 personel ihraç edildi, 115 kişi iade edildi. 17 kurum kapatıldı, Danıştay ve Yargıtay'a yeni üye kadrosu açıldı. KHK'larla şehit çocukları ve kardeşleri ise zorunlu askerlikten istekleri olmadıkça muaf tutuldular.

İki KHK ile şehit çocukları ve kardeşleri zorunlu askerlikten muaf oluyor

Olağanüstü hal ( OHAL) kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname(KHK), Resmi Gazete'de yayımlandı.

695 sayılı KHK kapsamında çeşitli kurumlarda görev yapan 2 bin 766 personel kamudan ihraç edildi.

TSK'DAN 637 PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ

KHK ile 155'i Kara, 155'i Deniz, 327'si Hava Kuvvetleri Komutanlığından olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinden 637 personel ihraç edildi.

JANDARMADAN 360, EMNİYETTEN 61, SAHİL GÜVENLİK'TEN 4 İHRAÇ

Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Jandarma Genel Komutanlığından 360, Emniyet Genel Müdürlüğünden 61, Sahil Güvenlik Komutanlığından 4 personel ihraç edildi.

DİYANET'TEN 341 İHRAÇ

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 695 sayılı KHK ile Diyanet İşleri Başkanlığından 341 kişi ihraç edildi, 18 kişi görevlerine iade edildi.

ANAYASAL DÜZENE KARŞI SUÇ İŞLEYENLERE TEK TİP KIYAFET

696 sayılı KHK'ya göre, 5275 sayılı "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun"a eklenen maddeyle, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanlara, duruşmaya sevk nedeniyle ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları durumunda, ceza infaz kurumu idaresince verilen giysileri giyme zorunluluğu getirildi.

Son dakika! İki yeni KHK yayımlandı

Son dakika! İki yeni KHK yayımlandı

Tek tip kıyafet KHK'da: Hangi renklerde olacak?

Tek tip kıyafet KHK'da: Hangi renklerde olacak?

Bu kapsamda, Türk Ceza Kanununun "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" başlıklı beşinci bölümünde yer alan suçlardan hükümlü ve tutuklu bulunanlar için bu madde hükmü uygulanacak.

"Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" ile "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçunu işleyenler badem kurusu renginde tulum giyecek.

"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan", "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçlarını işleyenlerle, "Devletin güvenliğine karşı suçlar" ile "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle örgüt kuran tutuklu ve hükümlüler ise duruşmalara gri renkli tulum giyerek katılacak.

Kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri tulum olmayabilecek. Söz konusu madde hükümleri çocuklar ile hamile kadınlar hakkında uygulanmayacak.

TAŞERON İŞÇİ DÜZENLEMESİ

696 sayılı KHK'ya göre taşeron işçiler, on gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek.

KHK ile taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak.

Taşeron işçiler, sürekli işçi kadrosuna geçebilmek için yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Sınavda başarılı olanların kadroya geçirilmesine ilişkin süreç 90 gün içinde sonuçlandırılacak.

KHK'ya göre taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçebilmesinde, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak şartı yer alacak.

GEÇİCİ PERSONEL KALDIRILDI

Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı KHK ile 4/C (geçici) personel statüsü kaldırılarak, bu statüdeki personel 4/B (sözleşmeli) statüsüne geçirildi.

ŞEHİT ÇOCUKLARI VE KARDEŞLERİNE ZORUNLU ASKERLİK YOK

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, askerlik görevlerini yerine getiren yükümlülerle terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanması sırasında yardımcı olan sivillerden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak, silah altındakiler istemeleri durumunda terhis edilecek.

Şehit yakınları ile gazilere manevi ve maddi destek sağlamak, toplumla ve kendi aralarında iletişim ve dayanışmalarını güçlendirmek amacıyla Ankara'da Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu.

115 KİŞİ İADE EDİLDİ

KHK kapsamında 115 kişi, eski görevlerine iade edildi.

22 SUBAYIN RÜTBESİ ALINDI

KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılan 22 subayın rütbesi alındı.

ŞEKER KURUMU KAPATILDI

KHK ile Şeker Kurumu kapatıldı. Şeker Kurumuna ve Şeker Kuruluna yapılmış olan atıflar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına yapılmış sayıldı.,

ASFAT A.Ş. KURULDU

Kanun Hükmünde Kararnameyle, askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak kamu idarelerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, yabancılar dahil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almak veya bunların ihtiyaçları için teklif vermek, bu siparişler ve teklifler sebebiyle gerektiğinde müşterek imalat, tasarım, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, askeri fabrikalar ve tersanelerin gelişimini ve modernizasyonunu sağlamak, tesisler inşa etmek ve esas sözleşmesinde düzenlenecek diğer ticari faaliyetlerde bulunmak üzere, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) kuruldu.

17 KURUM KAPATILDI

KHK ile 7'si dernek, 7'si vakıf olmak üzere 17 kurum kapatılırken, daha önceden kapatılan bir vakıf açıldı, yurt dışında öğrenim gören 6 kişinin ise öğrencilikle ilişiği kesildi.

SAVUNMA SANAYİİ İCRA KOMİTESİ, CUMHURBAŞKANI'NIN BAŞKANLIĞINDA TOPLANACAK

Kanun Hükmünde Kararnameye göre, Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanacak. Cumhurbaşkanının daveti üzerine toplanacak komite üyeleri Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, İçişleri ve Milli Savunma bakanları olacak.

UZMAN ERBAŞA SİLAH EDİNME HAKKI

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki uzman erbaşlara da zati demirbaş silah edinme hakkı sağlandı.

MİT PERSONELİ YAZILI BAŞVURU İLE İSTİFA EDEBİLECEK

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, MİT fiili kadrosuna atanan personel teşkilata yazılı olarak müracaat etmek suretiyle istifa edebilecek. İstifa müracaatında bulunan personel hakkında; uhdesinde bulunan bilgi, belge ve kayıtlar, yürüttüğü faaliyetler, takip ettiği iş ve işlemler ile kullanımında bulunan kaynak ve diğer hususlara ilişkin olarak teşkilat tarafından bir rapor oluşturulacak ve bu rapor sonucuna göre işlem yapılacak.

DANIŞTAY'A 16, YARGITAY'A 100 YENİ ÜYE KADROSU

KHK ile Danıştaya 16, Yargıtaya ise 100 yeni üye kadrosu ihdas edildi.

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI CUMHURBAŞKANI'NA BAĞLANDI

Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Cumhurbaşkanına bağlandı. Buna göre, müsteşarlık personeli Cumhurbaşkanı onayı ile atanacak, Cumhurbaşkanı bu yetkisini Müsteşara devredebilecek.

DANIŞTAŞ MENSUPLARININ SAĞLIK GİDERLERİYLE İLGİLİ DÜZENLEME

Danıştay Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, Danıştay bütçesinden ödenecek.

OHAL kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Danıştay Başkanı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyeler ile bunların emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, TBMM üyelerinin tabi oldukları hüküm ve esaslar çerçevesinde Danıştay bütçesinden ödenecek.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
kpss ye girdim branşımda Türkiyede ilk 100 deyim atandım şükür ama sözleşmeli 4B liyim. O puan ve sıralam için gecemi gündüzüme kattım ama görüyorum ki ilkokul mezunlarına gelen kadro bize gelmiyor. Sınav yapılacakmış benim girdiğim sınava 900 bin taşeron girsin kaçı 90 alacak? Kaç tanesi ilk 100 e girecek.Bn hakkım olan kadroyı istiyorum. Benim gibi madur dirsek çürütmüş bir dünya insan var.
Ya işçiye emekliye memura gelince bütçe sınırlı kocabaşlara gelince devletin bütün imkanları seferber ne demek emekli danıştay üyeleri eşleri bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tüm masrafı kurum tarafından karşılanacak devlet emekli olana zaten bakıyor meden bu ekstra ayrımcılık
Aslan gibi babacan en istenmeyen yerlerde çarpımış albayları binbaşıları yüzbaşıları üsteğmenleri astsubay çavuşları resmen vurmuş kenara atmışsınız. SUÇLARI NE SUÇLARI SUÇLARI!! Askeri birde akp bu khk lar vurmuştur.
bu karar T.C. anayasası ve insan haklarının eşitlik kısmına aykırıdır ! ya tamamen zorunluluğu kaldırırsın yada hiç vermezsin. öyle saçma şey olmaz !
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