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İki köpeğin bıçaklanması kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 16:58 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, kimliği belirsiz kişi, motosikletle giderken kendilerine saldıran 2 sokak köpeğinden birini bıçaklayarak öldürdü, diğerini ise yaraladı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, kimliği belirsiz kişi, motosikletle giderken kendilerine saldıran 2 sokak köpeğinden birini bıçaklayarak öldürdü, diğerini ise yaraladı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Muğla'nın turistlik ilçesi Ortaca'da dün gece yarısı sıralarında, ilçe otogarında bir kişi, motosikletiyle seyir halindeyken 2 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Motosikletin arkasında oturan kadını, köpeklerden birisi ısırdı. Kadını buradan götüren şüpheli, tekrar olay yerine dönüp, kendilerine saldıran köpekleri yakalamaya çalıştı. Ancak, köpekler kaçmaya başladı. Peşlerine düştüğü köpeklerden birini bir otobüs firmasının yazıhanesi önünde sıkıştırıp, defalarca bıçaklayarak telef etti, diğer köpeği ise aynı şekilde yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Muğla Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) ekibi, biri ölen diğeri ise yaralanan 2 köpeği hayvan ambulansıyla bakımevine götürdü. HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, "Olay ilçe merkezinin göbeğinde yaşanıyor. Bir adam, esnaf ve otogarda görevli güvenlik görevlilerinin gözü önünde köpeği bıçaklayarak öldürüyor. İkinci köpeği yaralıyor. Hayvan telef olana kadar bıçaklayan kişiyi, kimsenin tanımaması imkansız. Bugün köpeği öldüren, yarın insanı çok rahat doğrar, sıra size gelmeden bu katili ihbar edin" dedi. Görgü tanıklarının ifadesini alan ve güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri, köpekleri bıçaklayan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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