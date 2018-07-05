İki oğlunu öldüren baba hakim karşısında

Mahkeme başkanı Haluk Azkın ise sanığın zorunlu avukatı olarak baro tarafından görevlendirilen Burçin Özkaya'nın çekilme talebini usulünce dosyaya ve baroya bildirmeyip sözlü olarak duruşmada dile getirdiği, çekilse dahi 15 gün süreyle avukatlık görevinin devam edeceği, bu sebeple duruşmanın ertelenemeyeceğini belirterek bu talebi reddetti.

Duruşma başlamadan önce sanık Arslan Güleryüz'ün avukatı Burçin Özkaya söz alarak, "Ben dosyayı okudum. Etik olarak bu dosyada sanık avukatı olarak görev almak istemiyorum." dedi.

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da, 2 oğlunu öldürdüğü, bir oğlunu da yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Arslan Güleryüz'ün, "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Daha sonra savunması alınan sanık Güleryüz, eşiyle 1994'te evlendiğini belirterek, "4 çocuğumuz oldu. Çocukların benden olmadığına inanıyorum. DNA testi istiyorum. Ağabeyim Mustafa baştan beri çocukların benden olmadığını söylüyordu. Ben bunu eşime sorduğumda, saçmalama dedi. Manisa'ya 10 gün kalacağım diyerek gitti. Ben çok ısrar ettim, gitme dedim. Olay günü sabah uyandım. Eşim Songül beni aradı. Ben gelmesini istedim. Bana '5 gün daha izin vereceksin. İzmir'e geçeceğim' dedi. Ben ondan sonra şuurumu kaybettim. Evdeki çekici aldım. İlk olarak uyumakta olan oğlum Ahmet'in kafasına vurdum. Hareketsiz kaldı. İkinci olarak hangisine vurduğumu ve daha sonra olanları hatırlamıyorum." diye konuştu.

Bu olayı niye yaptığı sorulan sanık Güleryüz, "Ben bu olayı eşim evi terk edip gitti diye yaptım." yanıtını verdi.

Daha önce geçirdiği bir akıl rahatsızlığı olmadığını belirten sanık Güleryüz, "Benim bu durumumu Mustafa Güleryüz isimli ağabeyime sormanız lazım. Mustafa ağabeyim çocukların benden olmadığını zaman içinde birkaç kez söylemişti. Ağabeyim beni sürekli dışladı. Çocuklarımın benden olmadığı lafını benim kafama sokan Mustafa Güleryüz'dür." ifadelerini kullandı.