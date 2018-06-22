İki oğlunu vurup intihar etti

Batman'ın Sason ilçesinde, 2 oğlunu tabancayla yaralayan kişi intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Hadi Yar (60), Yıldız Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen nedenle çocukları Feyzullah (38) ve İsmail Yar (34) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine 2 oğluna tabancayla ateş açan Yar, daha sonra aynı silahla intihar etti.
Yaralanan Feyzullah ve İsmail Yar, kaldırıldıkları Sason Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan İsmail Yar, daha sonra Malatya'ya nakledildi.
Bu arada, Feyzullah Yar'ın İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü olduğu belirtildi.
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