HABER

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 09:47 | Son Güncelleme

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Perşembe beldesi Koramanlar mevkisinde Kemal M. idaresindeki 67 ZV 716 plakalı otomobil, İlyas C'nin kullandığı 06 VCE 61 plakalı otomobille çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile Fadime M, sağlık personelince Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Fadime M, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu sabah Beşiktaş!Bu sabah Beşiktaş!
Bakırköy Cezaevi'nde silah sesleri!Bakırköy Cezaevi'nde silah sesleri!
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! Meteoroloji'den hava durumu uyarısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çaycuma trafik kazası Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Üniversiteli Alara'nın intihar girişimin ardından dram çıktı

Üniversiteli Alara'nın intihar girişimin ardından dram çıktı

Çok sayıda TSK personeline operasyon!

Çok sayıda TSK personeline operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakırköy Cezaevi'nde silah sesleri!

Bakırköy Cezaevi'nde silah sesleri!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul, Ankara ve İzmir'e kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul, Ankara ve İzmir'e kuvvetli yağış geliyor

Sevgililerden evli kadına iğrenç şantaj!

Sevgililerden evli kadına iğrenç şantaj!

FETÖ'nün yeni oyunu deşifre oldu: 2048!

FETÖ'nün yeni oyunu deşifre oldu: 2048!

Son dakika! Afrin'den acı haber! 1 asker şehit

Son dakika! Afrin'den acı haber! 1 asker şehit

Çok sayıda TSK personeline operasyon!

Çok sayıda TSK personeline operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.