İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Perşembe beldesi Koramanlar mevkisinde Kemal M. idaresindeki 67 ZV 716 plakalı otomobil, İlyas C'nin kullandığı 06 VCE 61 plakalı otomobille çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile Fadime M, sağlık personelince Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Fadime M, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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