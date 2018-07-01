İki saat bekledikleri dağ horozunu 30 saniye görebildiler

RİZE (AA) - Rize'nin İkizdere ilçesinde "14. İkizdere Dağ Horozu Şenliği" yapıldı.
İkizdere Kaymakamlığı ve İkizdere Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen şenlik, ilçenin Sivrikaya köyüne bağlı 2 bin 300 rakımlı Büyük Yayla'da gerçekleştirildi.
Şenliğe katılanlar, Türkiye'de sadece Doğu Karadeniz'de yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan dağ horozunu görebilmek için saat 04.00'de dürbün ve teleskopla gözleme başladı.
Aralarında Kültür ve Turizm İl Müdürü İsmail Hocaoğlu, İkizdere Belediye Başkanı Hasan Kösoğlu'nun da bulunduğu katılımcıların bazıları, 2 saatlik beklemeye rağmen dağ horozunu yaklaşık 30 saniye görebildi.
Doğaseverler, daha sonra şenlik kapsamında foto safari yapmak için yayla turuna çıktı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, endemik kuş türü olan dağ horozunu çıplak gözle görmenin büyük bir şans olduğunu belirterek, "Dürbünle ve fotoğraf kadrajında görmek bile önemli. İnsanlara müthiş sevinç veren bir duygu." dedi.
Hocaoğlu, 2 bin rakımın altına inmeyen bu kuşun fotoğraf ve doğa severler tarafından fotoğraflanmasının önemli bir turizm hareketi olduğuna işaret ederek, şenliğin, Rize'nin turizmine katkısını vurguladı.
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