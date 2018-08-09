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İki seri katilin korkunç iddiası: Kim daha çok adam öldürecek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 07:17 | Son Güncelleme

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu seri katil Hamdi Kayapınar'ın, 'İstanbul Seri katili' denilen Seyit Ahmet Demirci ile daha çok insan öldürmekle ilgili iddiaya girdiği öne sürüldü.

İki seri katilin korkunç iddiası: Kim daha çok adam öldürecek?

8 kişinin katili Hamdi Kayapınar’ın, “İstanbul seri katili” denilen Seyit Ahmet Demirci ile “Kim daha çok adam öldürecek” yönünde iddiaya girdiği iddia edildi.

Sabah Gazetesi'nden Ali Altundaş'ın haberine göre, Kayseri'de daha önce 7 cinayet işleyen ve son olarak geçen hafta bir villanın güvenlik görevlisini öldüren seri katil Hamdi Kayapınar'ın, İstanbul seri katili olarak bilinen Seyit Ahmet Demirci ile "kim daha çok adam öldürecek" yönünde iddiaya girdiği ileri sürüldü.

''İDDİAYI KAZANAN BEN OLDUM'' DEMİŞ

Kayapınar yakalandıktan sonra hakim karşısına çıktığında "İddiayı kazanan ben oldum" demiş.

Seri katil Hamdi Kayapınar ilk cinayetini 1994'te işledi. Anne ve babasının kendisinden daha çok sevdiğini düşündüğü 13 yaşındaki erkek kardeşini iple boğarak öldürdü. Daha sonra 4 yıl cezaevinde yattı ve şartlı tahliye oldu. Cezaevinden çıktıktan sonra 1998-2001 arasında 6 kişiyi öldürdü. İncir çekirdeğini doldurmayan sebeplerle cinayetler işleyen Kayapınar, bir defasında inşaatta kıstırıldı. Ancak kendisini yakalamak üzere olan polisi bacağından vurarak kaçtı. 2002'de yakalandı. Polise verdiği ilk ifadesinde ailesini ve toplumu suçlayan Kayapınar "Beni bugüne kadar kimse sevmedi. Babam hep aşağıladı. Toplum dışladı. Okula gidemedim. Meslek sahibi olamadım. Mutlu ailem ve beni seven anne babam olsaydı böyle olmazdım" dedi.

SİLAHINI BEĞENDİĞİ İÇİN...

Kayapınar'ın, İstanbul'da 3 mobilyacıyı öldüren ve İstanbul seri katili olarak bilinen Seyit Ahmet Demirci ile 'kim daha çok adam öldürecek' yönünde iddiaya girdiği ortaya çıktı. Kayapınar, dönemin Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanırken, mahkemede hâkime "İddiayı kazanan ben oldum" dedi. Geçen yıl şubatta tahliye olan Hamdi Kayapınar son cinayetini Kayseri'de işledi. Bir villada özel güvenlik görevlisi olan emekli uzman çavuş Sami Yılmaz'ı (47) öldürdü. Polis, uzun çalışmadan sonra katilin profilini belirledi. Kısa süre sonra Kayapınar'a ulaşıldı. Yılmaz'ı tabancasını beğendiği için öldürdüğünü söyleyen Kayapınar, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede hâkimin "Daha başka kişileri öldürmeyi düşünüyor muydun?" sorusuna ise sessiz kalarak cevap vermedi.

İDDİA ÜZERİNE 8 CAN ALDI

Seri katil Hamdi Kayapınar, sorgusunda Seyit Demirci ile daha çok adam öldürme üzerine iddiaya girdiğini ve 6 kişiyi bu nedenle öldürdüğünü ifade etmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Seri katil hamdi kayapınar Kayseri

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