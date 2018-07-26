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İki sevgiliden kuyumcuya akılalmaz tuzak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 17:22 | Son Güncelleme

Bolu’da, gittikleri kuyumcuya yeni evlendiklerini söyleyerek, gerçeğinden ayırt etmesi zor olan sahte altın bilezikleri 21 bin TL’ye bozdurduktan sonra kuyumcunun elini öpüp vedalaşarak giden C.Y. (27) ve sevgilisi K.Ş. (23) Kütahya’da yakalandı. Şüphelilerden C.Y.’nin ifadesinde paranın artık kıymetsiz olduğunu ve 21 bin TL'yi bir hafta içinde harcadıklarını söylediği öğrenildi.

İki sevgiliden kuyumcuya akılalmaz tuzak!

Bolu’da, kendilerini yeni evlenmiş çift olarak tanıtan C.Y. ve K.Ş., 13 Temmuz'da kent merkezindeki İzzet Baysal Caddesi’nde bir kuyumcuya gitti. Çift, düğünlerinde takılmış olduğunu söyledikleri 3 bileziği 21 bin TL karşılığında kuyumcuda bozdurdu. Daha sonra kuyumcu dükkanının sahiplerinin elini öpüp vedalaşan çift, dükkandan ayrıldı. Kuyumcu, olaydan 3 gün sonra bileziklere işlem yaptığı sırada sahte olduklarını fark etti. İçi gümüş, dışı altın kaplama olan ve gerçeğinden ayırt etmesi zor olan bileziklerin sahte olduğunu fark eden kuyumcu, durumu polise haber verdi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dükkanda bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Kameralardan kimlikleri tespit edilen şüpheliler, Bolu polisinin dün Kütahya’da düzenlediği operasyonla yakalandı. Bolu’ya getirilen C.Y. ve sevgilisi K.Ş.’nin benzer suçlardan 10 ilde daha arandığı tespit edildi.

1 HAFTADA PARAYI BİTİRDİLER

Şüphelilerden erkek olan C.Y.’nin Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusunda paraları ne yaptıkları sorulduğunda, “Paranın artık hiç kıymeti kalmadı. Bir haftada bitti. Biz de bir şey anlamadık. Arabamızın tamirini yaptırdık. Biraz da gezdik, alışveriş yaptık hemen bitti. Artık para iyice değersizleşti ” dediği öğrenildi.

EL ÖPÜP VEDALAŞMA KAMERADA

C.Y. ve K.Ş.’nin sahte altınları bozdurduktan sonra kuyumcu dükkanı sahiplerinin elini öpüp vedalaşması da işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından şüpheli C.Y. ve K.Ş. adiyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu dolandırıcılık

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kuyumcu da ucuza kapattım altınları diye bıyık altından gülmediyse ben de bisey bilmiyorum .. fırsatçılar ülkesi.. kim kimi öpebilirse
yaptıkları yanlış tabiiki. tek doğru paranin değerinin kalmadığı.
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