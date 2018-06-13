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İki şirket alzaymırın tedavisine yönelik ilaç denemelerini durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 14:30 | Son Güncelleme

İki şirket alzaymırın tedavisine yönelik ilaç denemelerini durdurdu

İlaç şirketleri AstraZenaca ve Eli Lilly, alzaymır hastalığının tedavisi için yürüttükleri testlerin ileri aşamalarını durdurma kararı aldı.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, AstraZenaca ve Eli Lilly, alzaymırın tedavisine yönelik ortaklaşa yürüttükleri deneysel ilacın ileri aşama çalışmalarını işe yaramadığı gerekçesiyle durdurmaya karar verdi.

AstraZeneca'dan bir yetkili, yaptığı açıklamada, öte yandan iki şirketin başka bir ilacın erken aşama testlerine devam edeceğini belirtti.

Lilly Araştırma Laboratuvarının Başkanı Daniel Skovronsky, alzaymır hastalığına çözüm için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

İlk kez 1906'da Alman bilim adamı Alois Alzheimer tarafından tanımlanan ve 65 yaş üstü kişilerde beyin dokularında ağır hasara neden olan alzaymır hastalığı için hala etkili bir teşhis ve tedavi yöntemi bulunmuyor. Dünyada yaklaşık 50 milyon alzaymır hastası olduğu tahmin ediliyor. 2050'ye kadar bu sayının 135 milyona yükselmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alzaymır AstraZenaca Eli Lilly ilaç tedavi

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