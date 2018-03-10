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Taksiciler İstanbul'da dehşet saçtı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 11:15 | Son Güncelleme

İstanbul Şişli'de bir taksi sürücüsü, içerisinde yolcu bulunan özel taksi kiralama firması şoförüne saldırdı. Bıçakla aracı çizen ve tekmeleyen taksi şoförü, kadın yolcuların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Aracını taksi şoförünün üzerine süren diğer sürücü, saldırıdan kurtuldu. Otogar'da yaşanan bir başka olayda, müşterinin valizini almak için turizm firmasının ofisine gitmek üzere aracından inen UBER sürücüsü Bahtiyar Toslu, 10 kadar taksicinin saldırısına uğradı.

Edinilen bilgilere göre, olay, gece 01.30 sıralarında Harbiye'de yaşandı. Gece arkadaşlarıyla eğlenen kadınlar, özel taksi çağırma uygulamasıyla araç çağırarak evlerine gitmek istedi. Araç ilerlerken birden önlerini bir taksi sürücüsü kesti. Aracından bıçakla inen taksi sürücüsü, şoförün üzerine yürüdü. Şoförün kapıyı açmaması üzerine daha da sinirlenen taksi sürücüsü, önce lastikleri kesti ardından aracı tekmeleyerek çizmeye başladı. Bu sırada araçta bulunan kadınlar ise büyük panik yaşadı. Çığlıklar atan ve telefonla yardım isteyen kadınların korku dolu anları kameraya da yansıdı. Taksicinin üzerine sürerek saldırıdan kurtulan sürücü, hızla olay yerinden uzaklaştı.

"BIÇAKLA TEKERİ PARÇALADI"

Yaşanan saldırı anını anlatan şoför İrfan Er, "Nişantaşı'ndan müşterilerimi aldım ve yola çıktım. Bir süre sonra arkamdan bir taksici korna çalmaya başladı. İlk önce tanıdık zannettim. Yavaşladım, sol tarafıma yanaştı ve camını açtı. Bana ‘hırsızlar, şerefsizler’ ve ağza alınmayacak küfürler etmeye başladı. Ben de kendisine aracımda kadınların olduğunu ve susmasını söyledim. Yoluma devam ettim. Ancak beni takip etmeye başladı. Yol boyunca önümü kesmeye çalıştı. En sonunda Harbiye’de ışıklarda aracını yolun ortasına çekti. Taksinin bagajından bıçağı aldı ve üzerimize gelmeye başladı. Bıçakla aracımın tekerini parçaladı, camlara yumruk attı. Ben müşterilerimin güvenliği açısından kapıları kilitledim ve karşılık vermedim. Hırsını aldıktan sonra kaçmaya başladım. Patlak lastikle bir süre ilerledim ve lastikçi buldum. Lastiğimi yaptırdıktan sonra müşterilerimi Florya’da bulunan otellerine bıraktım. Ardından Feriköy Polis Merkezi Amirliğine gelerek şikayetçi oldum. Bunun peşini bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.

TAKSİCİ TERÖRÜNDEN BIKTIK"

Müşterilerin can güvenliğini sağlamakta güçlük çektiklerini vurgulayan Er, "İstanbul’da biz artık taksici teröründen bıktık. Bizler alıştık ancak müşterilerimizi bile taciz etmeye başladılar. Bir bıçakla taksicinin ne işi olabilir. Biz taksici deyince eskiden, hatırı sayılır, saygın insanlar gelirdi akla. Bugünkü taksicilerin çoğu ise madde bağımlısı. Can ve mal güvenliğimiz yok. İstanbul Emniyetinden bu konuda acil yardım bekliyoruz. Kendi canımızı geçtik, müşterilerimizin can güvenliğini sağlamakta güçlük çekiyoruz. Acil bir çözüm bekliyoruz" diyerek yetkililerden yardım istedi.

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OTOGAR'DA TAKSİCİ DEHŞETİ

Taksicinin saldırısı sonrasında Feriköy Polis Merkezi Amirliği’ne giden İrfan Er, taksi şoföründen şikâyetçi oldu. Hukuki yollarla hakkını arayacağını belirten Er, yetkililerden bu saldırıların sonlandırılması konusunda yardım istedi.

İstanbul’da UBER şoförlerini hedef alan taksiciler, bir şiddet olayına daha imza attı. UBER’e VIP hizmet veren lüks bir araç, önceki gün sabaha karşı 06.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Otogarı’na giriş yaptı. İddiaya göre, UBER sürücüsünü otogara çağıranlar taksicilerdi. Müşteri valizini almak için turizm firmasının ofisine gitmek üzere aracından inen UBER sürücüsü Bahtiyar Toslu, 10 kadar taksicinin saldırısına uğradı. Habertürk'te yer alan habere göre, taksiciler, “Buraya hizmet veremezsin, buraya gelemezsin. Kim olursan ol buranın taksicisi biziz” diyerek Toslu’yu darp etti. UBER sürücüsü, araya giren sağduyulu taksicilerin çabasıyla kalabalığın elinden kurtuldu. Toslu, kendisine saldıran taksicilerden şikâyetçi oldu.

30 SALDIRI İDDİASI

UBER şoförleri, daha önce yaklaşık 30 kişinin bu şekilde taksiciler tarafından darp edildiğini öne sürmüştü. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “UBER algı operasyonu oluşturuyor ki UBER’in erişiminin kesilmesi, iptali üzerine görülecek mahkemeyi etkilesin” diye konuşmuştu. UBER’den yapılan açıklamada ise “Türkiye’deki operasyonlarımıza, sorumlu bir iş ortağı olarak, sonuna kadar bağlıyız. Bu yolculukta, faaliyet gösterdiğimiz her ülkenin vergi düzenlemelerine uyuyoruz” denilmişti.

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Uber Taksi

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ulan inş uber yasallaşır da artık herkes uberi tercih eder şuraya bakya teröristmisiniz taksicimi
insanları dolandırıyosunuz,turistlere tüm istanbulu gezdirip kazıklıyosunuz,deprem terör saldırısı gibi durumlarda 200 lira yardım ücreti vermeyeni ölüme terk ediyosunuz,vergi kaçakçılığı yapıyorsunuz,şimdide komplo kurup adam darp ediyosunuz... fazla olmaya başladınız başınıza gelecek var söyliyim
Abi bizim insanımız bu kadar kötü dğeildi ne oldu bize ya beyler yutubda video çekerek tahmin yapan çocuğu gördünüz mü. mk hepsini tutturmuş bakın adı Molvin Paydin. Mükemmel tahminler veriyor dediğim gibi aratıp bakın yutubda Molvin Paydin diye
Uber korsan dir. Taksiciler haklı. Belediye, kasasını doldurmak için korsana göz yumuyor
nerde mubtela nerde hapısane kackını var taxi hepsi terör estirmekte üstünüze yok uber demek kalite li hizmet demek asıl korsan taxı lerdir boş boş turistleri gezdirir kazıklarsınız ancak .
sultan ahmette taksiye binmek istiyorsan yabancı dilin olmalı çok ceza yazdım orda yolcu almayan şöförlere şimdi sağa sola saldırmasınlar
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