Taksiciler İstanbul'da dehşet saçtı!

Edinilen bilgilere göre, olay, gece 01.30 sıralarında Harbiye'de yaşandı. Gece arkadaşlarıyla eğlenen kadınlar, özel taksi çağırma uygulamasıyla araç çağırarak evlerine gitmek istedi. Araç ilerlerken birden önlerini bir taksi sürücüsü kesti. Aracından bıçakla inen taksi sürücüsü, şoförün üzerine yürüdü. Şoförün kapıyı açmaması üzerine daha da sinirlenen taksi sürücüsü, önce lastikleri kesti ardından aracı tekmeleyerek çizmeye başladı. Bu sırada araçta bulunan kadınlar ise büyük panik yaşadı. Çığlıklar atan ve telefonla yardım isteyen kadınların korku dolu anları kameraya da yansıdı. Taksicinin üzerine sürerek saldırıdan kurtulan sürücü, hızla olay yerinden uzaklaştı.

"BIÇAKLA TEKERİ PARÇALADI"



Yaşanan saldırı anını anlatan şoför İrfan Er, "Nişantaşı'ndan müşterilerimi aldım ve yola çıktım. Bir süre sonra arkamdan bir taksici korna çalmaya başladı. İlk önce tanıdık zannettim. Yavaşladım, sol tarafıma yanaştı ve camını açtı. Bana ‘hırsızlar, şerefsizler’ ve ağza alınmayacak küfürler etmeye başladı. Ben de kendisine aracımda kadınların olduğunu ve susmasını söyledim. Yoluma devam ettim. Ancak beni takip etmeye başladı. Yol boyunca önümü kesmeye çalıştı. En sonunda Harbiye’de ışıklarda aracını yolun ortasına çekti. Taksinin bagajından bıçağı aldı ve üzerimize gelmeye başladı. Bıçakla aracımın tekerini parçaladı, camlara yumruk attı. Ben müşterilerimin güvenliği açısından kapıları kilitledim ve karşılık vermedim. Hırsını aldıktan sonra kaçmaya başladım. Patlak lastikle bir süre ilerledim ve lastikçi buldum. Lastiğimi yaptırdıktan sonra müşterilerimi Florya’da bulunan otellerine bıraktım. Ardından Feriköy Polis Merkezi Amirliğine gelerek şikayetçi oldum. Bunun peşini bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.