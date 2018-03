Taksiciler İstanbul'da dehşet saçtı!

TAKSİCİ TERÖRÜNDEN BIKTIK"



Müşterilerin can güvenliğini sağlamakta güçlük çektiklerini vurgulayan Er, "İstanbul’da biz artık taksici teröründen bıktık. Bizler alıştık ancak müşterilerimizi bile taciz etmeye başladılar. Bir bıçakla taksicinin ne işi olabilir. Biz taksici deyince eskiden, hatırı sayılır, saygın insanlar gelirdi akla. Bugünkü taksicilerin çoğu ise madde bağımlısı. Can ve mal güvenliğimiz yok. İstanbul Emniyetinden bu konuda acil yardım bekliyoruz. Kendi canımızı geçtik, müşterilerimizin can güvenliğini sağlamakta güçlük çekiyoruz. Acil bir çözüm bekliyoruz" diyerek yetkililerden yardım istedi.

OTOGAR'DA TAKSİCİ DEHŞETİ



Taksicinin saldırısı sonrasında Feriköy Polis Merkezi Amirliği’ne giden İrfan Er, taksi şoföründen şikâyetçi oldu. Hukuki yollarla hakkını arayacağını belirten Er, yetkililerden bu saldırıların sonlandırılması konusunda yardım istedi.

İstanbul’da UBER şoförlerini hedef alan taksiciler, bir şiddet olayına daha imza attı. UBER’e VIP hizmet veren lüks bir araç, önceki gün sabaha karşı 06.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Otogarı’na giriş yaptı. İddiaya göre, UBER sürücüsünü otogara çağıranlar taksicilerdi. Müşteri valizini almak için turizm firmasının ofisine gitmek üzere aracından inen UBER sürücüsü Bahtiyar Toslu, 10 kadar taksicinin saldırısına uğradı. Habertürk'te yer alan habere göre, taksiciler, “Buraya hizmet veremezsin, buraya gelemezsin. Kim olursan ol buranın taksicisi biziz” diyerek Toslu’yu darp etti. UBER sürücüsü, araya giren sağduyulu taksicilerin çabasıyla kalabalığın elinden kurtuldu. Toslu, kendisine saldıran taksicilerden şikâyetçi oldu.