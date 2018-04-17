İki tarihi şehrin güzellikleri aynı sergide buluştu

Beyoğlu Belediyesi ve Macaristan’ın Peç Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında fotoğraflanan, Beyoğlu ve Peç ilçelerinin tüm güzelliklerinin sergilendiği, ‘İki Ülke Bir Kamera’ fotoğraf sergisi Taksim Meydan’ında açıldı. Yerli ve yabancı çok sayıda vatandaşın ziyaret ettiği sergi büyük beğeni topladı.
Beyoğlu Belediyesi’nin 2009 yılından bu yana kardeş Belediyesi olan Macaristan’ın Peç Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğü, ‘İki Ülke Bir Kamera’ projesi ile iki tarihi şehrin güzellikleri aynı sergide buluştu. İki ülke arasındaki yüzyıllara dayanan dostluk ve kardeşliğin yanı sıra tarihi ve kültürel birikimi de koruyarak gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan proje kapsamında, 14 Macar ve Türk fotoğrafçı Beyoğlu ve Peç şehirlerinin tarihi ve turistik bölgelerini gezerek fotoğrafladı. “İki Ülke Bir Kamera" fotoğraf sergisinde bir araya getirilen fotoğraflar Macaristan’ın Peç şehrinden sonra Taksim Meydanı’nda sanatseverlerle buluştu. Yerli ve yabancı çok sayıda sanatseverin ziyaret ettiği serginin açılışına; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Peç Belediye Başkanı Pava Zsolt, Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü, Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss ve çok sayıda davetli katıldı.
“Bugün kardeşlik anlaşması imzaladık”
Sergi hakkında açıklamalarda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Beyoğlu Belediyesi ile Peç şehrinin bir ilişkisi var. 2010 Avrupa kültür başkenti İstanbul olduktan sonra Peç’in de bu süreçleri vardı. Dolayısıyla birbirimizle yakınlaştık. Ben bir Beyoğlulu, bir Kasımpaşalı olarak, Peç’deki Kasımpaşa Camii’nin önünde çektirdiğim fotoğraftan çok etkilendim. Bugün kardeşlik anlaşması imzaladık. Ve iki şehri tanıtan fotoğraf sergisini de Taksim Meydanı’nda kurduğumuz sergi ünitelerinde ilk defa yapmış olduk. Çok hoş oldu” diye konuştu.
SAT komandolarından gece yarısı operasyonu
Suriye'de son dakika gelişmesi! Füzeler etkisiz hale getirildi
Konya'da akıllara zarar kaza! Vali’ye selam veren polise otomobil çarptı
ABD Kongresi üyelerinden Suriye saldırısına eleştiri: Zayıf bir cevap
Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!
Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!
AK Parti'den, Temel Karamollaoğlu'nun sözlerine cevap
İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza! Bebekli araç takla attı
WhatsApp’a 16 yaş sınırı gelebilir!
Meral Akşener'den 'FETÖ'cü suçlamasına yanıt: Tayyip beyin ağzından duydunuz mu?
İşte sosyal medyadaki yeni çılgınlık! Daha fazla kilo verebilmek için...
Whatsapp'ta milyonlarca kullanıcıyı yakından ilgilendiren bomba gelişme
İç çamaşırlarıyla sokakta! Siz bir de arkasını görün
Okuyucu Yorumları 0 yorum