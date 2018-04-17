İki tarihi şehrin güzellikleri aynı sergide buluştu

Beyoğlu Belediyesi ve Macaristan’ın Peç Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında fotoğraflanan, Beyoğlu ve Peç ilçelerinin tüm güzelliklerinin sergilendiği, ‘İki Ülke Bir Kamera’ fotoğraf sergisi Taksim Meydan’ında açıldı. Yerli ve yabancı çok sayıda vatandaşın ziyaret ettiği sergi büyük beğeni topladı.

Beyoğlu Belediyesi’nin 2009 yılından bu yana kardeş Belediyesi olan Macaristan’ın Peç Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğü, ‘İki Ülke Bir Kamera’ projesi ile iki tarihi şehrin güzellikleri aynı sergide buluştu. İki ülke arasındaki yüzyıllara dayanan dostluk ve kardeşliğin yanı sıra tarihi ve kültürel birikimi de koruyarak gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan proje kapsamında, 14 Macar ve Türk fotoğrafçı Beyoğlu ve Peç şehirlerinin tarihi ve turistik bölgelerini gezerek fotoğrafladı. “İki Ülke Bir Kamera" fotoğraf sergisinde bir araya getirilen fotoğraflar Macaristan’ın Peç şehrinden sonra Taksim Meydanı’nda sanatseverlerle buluştu. Yerli ve yabancı çok sayıda sanatseverin ziyaret ettiği serginin açılışına; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Peç Belediye Başkanı Pava Zsolt, Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü, Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss ve çok sayıda davetli katıldı.