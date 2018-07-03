İki teker bir can

İSTANBUL (AA) - ETEM GEYLAN - İstanbul'daki 30 bin motorlu kuryeden biri olan Mustafa Özdemir, "Yazın baktığınız zaman her şey güllük gülistanlık. 'Motorla akşama kadar geziyorlar' deniliyor ama bu iş öyle değil. 22 senedir yaptığım kazaları düşünürsek 500'ü geçmiştir." dedi. Hava muhalefeti, yol durumu, trafik yoğunluğu dinlemeden motorlu kuryeler kendilerine verilen evrak, ilaç, gıda gibi gönderileri en kısa zamanda adreslerine teslim etmek için büyük bir mücadele veriyor. İstanbul'da 22 senedir motorlu kuryelik yapan 3 çocuk babası 38 yaşındaki Mustafa Özdemir, 90'lı yıllarda gelişmeye başlayan mesleğin en eskilerinden. 1997'de kurulan Motosikletli Kuryeler Derneği'nin de 2016 yılından bu yana başkanlığını yürüten Özdemir, mesleğinin zorluklarını AA'ya anlattı. İlkokulu tamamladıktan sonra 11 yaşında iş hayatına atıldığını aktaran Özdemir, bir süre araba parçası satan bir dükkanda ve bir konfeksiyonda çalıştığını dile getirdi. Motosikletlere olan ilgisinin o yıllarda başladığını ifade eden Özdemir, "Motorsikletli kurye camiasına 16 yaşında girdim. Bir firmaya gidip motosiklet kullanmayı sevdiğimi söyledim. Onlar da 'tamam' dedi. O zamanlar motosikletli kuryelik nedir ne değildir kimsenin bilgisi yok. İşe başladık. Artık kuryeydim. Elimde telsiz vardı. Seyyar satıcılar beni zabıta sanıyordu. 11 sene aynı şirkette çalıştım." ifadelerini kullandı.

Motosikletli kuryelerin çok zor ve tehlikeli bir iş yaptığını dile getiren Özdemir, şöyle devam etti: "Yazın baktığınız zaman her şey güllük gülistanlık. 'Motorla akşama kadar geziyorlar' deniliyor ama bu iş öyle değil. 22 senedir yaptığım kazaları düşünürsek 500'ü geçmiştir. Başımdan birçok ölümcül kaza geçti, hastanede komada yattığım zamanlar oldu ama vazgeçmedim. Çünkü ben bu işten ekmek parası kazanıyorum. İnsanlar içeride oturdukları yerde üşürken biz kuryeler sabah 07.00'de dağıtımlara çıkıyoruz. Eksi 5 derece durduğunuz yer, motosiklet üzerinde eksi 15 derece oluyor. Yılın 365 günü motosiklete biniyoruz, sadece hava güzel olduğunda değil. İnsanların ekmek almak için bile dışarı çıkmaya üşendiği havalarda biz 8-10 saat kuryelik yapıyoruz. Neden? Ekmek parası kazanmak için. İnsanlara anlattığımızda onlara çizgi film gibi geliyor, görmedikleri yaşamadıkları için. Siparişi yerine götürdüğümüzde bizi kar tutmuş bir halde gördüklerinde anlıyorlar ne zorluklarla çalıştığımızı." Mustafa Özdemir, trafikte özellikle kural tanımayan, eğitimsiz sürücüler nedeniyle zorluk yaşadıklarını dile getirdi. Kazalarda ölüm riskinin çok yüksek olduğunu ifade eden Özdemir, otomobil kullanıcılarının daha anlayışlı olmasını istediklerini söyledi.

Motosikletli Kuryeler Derneği'ni 2007'de kurarken motorlu kuryelerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla yola çıktıklarını aktaran Özdemir, "Bu mesleğin devlet nezdinde resmi tarafı yok. Dernek olarak sendika olarak federasyonlar olarak gidiyoruz Ankara'ya 'Bu işi resmileştirin, bu işi tehlikeli meslek statüsüne alın' diyoruz. 38 yaşındayım. 22 senedir bu işi yapıyorum, emeklilik yaşım 60. Ben 50 yaşımdan sonra önümü bile göremeyeceğim belkide. Nasıl 60 yaşına kadar bu işi yapayım? Bürokrasiye çok takılıyoruz, 30 senenin üzerinden bu meslek var ama devlet nezdinde böyle bir meslek yok. Yaklaşık 100 bin kişi çalışıyor. Kıyafet sektörü, ayakkabı sektörü, kask sektörü gibi sektörler kuryecilik sayesinde ekmek kazanıyor. Bizi denetleyin, firmaları denetleyin diye üzerine basa basa söylüyoruz." dedi. Tehlikesine karşın iyi kazanmadıklarını ifade eden Özdemir, "Konfeksiyonda makineci olarak çalıştığım zaman 2 bin lira alıyordum kuryeliğe başladığım zaman 4 bin lira. Aradan o kadar zaman geçmiş aldığım parada artma olmadı aksine düşüş oldu." diye konuştu.