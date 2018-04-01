İki üniversite arasında eğitim köprüsü

Ürdün Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Ürdün Modern Tıp Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mahfuz Judeh, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.

Rektör Çomaklı’nın yakın zamanda gerçekleştirdiği Ürdün ziyaretinde misafir olduğu Ürdün Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahfuz Judeh, iade-i ziyarette bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Rektör Judeh’i Erzurum’da ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Akademik çalışmaların gelişmesi ve ilişkilerin güçlenmesi için bu tür ziyaretlerin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Ürdün’de bizleri evimizde gibi hissettiren Prof. Dr. Mahfuz Judeh’i Atatürk Üniversitesinde misafir etmek, hem iki üniversite ilişkisi için hem de iki ülke açısından oldukça önem arz ediyor. Ziyaretimiz sürecinde alınan kararların temelini teşkil eden bu görüşmeler, iki üniversite arasındaki bağı daha da kuvvetli hâle getiriyor. Bu kapsamda Ürdün Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile ortak ders programı yürütülmesi noktasında mutabakata vardık. Ayrıca asistanların ihtisaslarını üniversitemizde yapmalarına imkân tanıyacağız. Tıp öğrenimlerinin ilk üç yılını Ürdün’de gören öğrenciler, üniversitemize gelerek geri kalan eğitimlerini tamamlayabilecekler.” ifadelerini kullandı.

Bu ve benzeri iş birlikleri ile Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşmasını hızlandırdıklarını belirterek çeşitli üniversiteler ile ikili anlaşmalar yapmaya devam edeceklerini dile getiren Rektör Çomaklı, Ürdün Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Ürdün Modern Tıp Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mahfuz Judeh’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Erzurum gibi tarihe beşiklik etmiş, kadim bir şehirde bulunmaktan dolayı oldukça mutlu olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Mahfuz Judeh, yakın geçmişte Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın Ürdün’ü ziyaret ettiğini hatırlattı. Erzurum ve Atatürk Üniversitesinin, Rektör Çomaklı’nın bahsettiği kadar güzel olduğunu dile getiren Prof. Dr. Judeh, sağlık alanında yapılan protokollerin iki üniversiteye de başarılar getirmesi temennisinde bulundu. Atatürk Üniversitesinin 61 yıllık birikiminden faydalanmak istediklerini belirten Judeh, Türkiye’nin en eski tıp fakültelerinden birine sahip olan Atatürk Üniversitesinin üniversite hastanesi ve tıp fakültesi, bölgesi başta olmak üzere hem Türkiye hem de komşu ülkeler için önemli bir değer olduğunu belirtti.

Misafirperverliğinden dolayı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Mahfuz Judeh, iki üniversitenin kurmuş olduğu bu eğitim köprüsünün herkese hayırlı olmasını diledi.