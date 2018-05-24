İki yaşındaki kız çocuğu annesinin böbreği ile hayata döndü

Antalya'da kateteri tıkandığı için 7 gündür diyalize giremeyen 2 yaşındaki Elif Naz, annesi Kezban Bayrak'tan alınan böbrek ile hayatta kaldı.

Özel bir hastanenin organ nakli merkezi başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş, nakli duyurduğu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 kilo ağırlığındaki Elif Naz'ın doğuştan böbrek hastası olduğunu söyledi.

Elif Naz'ın 5 gün önce Denizli'den ambulans ile hastanelerine sevk edildiğini anlatan Demirbaş, şunları belirtti:

"Elif'e kateteri tıkandığı için 7 gündür diyaliz yapılamamış. Hemodiyaliz de yapılamamış. Getirildiğinde böbrek fonksiyon değerleri 100 kat yükselmişti. Annesi böbreğini bağışlamak istedi. Nakil öncesi hazırlıkları 8 saatte tamamlandı. 83 kilo ağırlığındaki annesinin bir böbreğini 3 saat süren ameliyat ile 9 kilogramlık Elif Naz'a naklettik."

Demirbaş, küçük kızın ameliyattan 5 gün sonra ayağa kalktığına işaret ederek, şunları ifade etti:

"Böbrek değerleri normale döndü. Önümüzdeki birkaç gün içinde taburcu edeceğiz. Ölümün tam kıyısından hayata yeniden döndü. Biz de gururla ve gözlerimiz yaşararak ona bakıyoruz. Yeni hayatına hoş geldin Elif Naz. Çok yaşa yavrum, çok yaşa..."

