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İkinci Bahar sakinlerine Yenimahalle’den sinema jesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 10:05 | Son Güncelleme

Yenimahalle Belediyesi, Karşıyaka, Gazi, Yenimahalle Pazar Yeri, Batıkent Meydan ve Tepekule’de hizmete sunduğu İkinci Bahar Yaşlı Yaşam Merkezleri sakinlerini sinemaya götürdü.Sinema keyfini Podium AVM’de “Ailecek Şaşkınız” adlı sinema filmi ile yaşayan 200 vatandaş, keyfili bir gün yaşadı.

Yenimahalle Belediyesi, Karşıyaka, Gazi, Yenimahalle Pazar Yeri, Batıkent Meydan ve Tepekule’de hizmete sunduğu İkinci Bahar Yaşlı Yaşam Merkezleri sakinlerini sinemaya götürdü.
Sinema keyfini Podium AVM’de “Ailecek Şaşkınız” adlı sinema filmi ile yaşayan 200 vatandaş, keyfili bir gün yaşadı. Sinemaya ilk kez geldiğini söyleyen 56 yaşındaki Sultan Aksoy, daha önce sinemaya gelmediği için pişman olduğunu ve kendisine çok kızdığını dile getirdi. Aksoy, “Sinemanın nasıl bir yer olduğunu ilk kez görüyorum. Büyük bir televizyon gibi. Sesi de yüksek, bizim gibi yaşlılara göre. Gerçekten çok beğendim. Daha önce gelemediğim için kendime çok kızdım. Gelmeye fırsatım olmamıştı. Ya zamanım yoktu ya da param. Kendimi çocuklarıma adadım. Onlar için sosyal hayattan koptum ama yanlış olduğunu İkinci Bahar Merkezi’ne gidince anladım. Hayatın tadı gezmekte, öğrenmekte, arkadaşlarınla sohbet etmekte. Bunu geç olsa da anladım. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a bize böyle bir imkan sunduğu için teşekkür ediyorum” dedi.

İkinci Bahar sakinlerine Yenimahalle’den sinema jesti

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İkinci Bahar sakinlerine Yenimahalle’den sinema jesti

İkinci Bahar sakinlerine Yenimahalle’den sinema jesti
2 / 6

İkinci Bahar sakinlerine Yenimahalle’den sinema jesti

İkinci Bahar sakinlerine Yenimahalle’den sinema jesti
3 / 6

İkinci Bahar sakinlerine Yenimahalle’den sinema jesti

İkinci Bahar sakinlerine Yenimahalle’den sinema jesti
4 / 6

İkinci Bahar sakinlerine Yenimahalle’den sinema jesti

İkinci Bahar sakinlerine Yenimahalle’den sinema jesti
5 / 6

İkinci Bahar sakinlerine Yenimahalle’den sinema jesti

İkinci Bahar sakinlerine Yenimahalle’den sinema jesti
6 / 6

İkinci Bahar sakinlerine Yenimahalle’den sinema jesti

İkinci Bahar sakinlerine Yenimahalle’den sinema jesti
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