İkinci baharlarını huzurevinde yaşayacaklar

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Huzurevinde tanışarak evlenme kararı alan Zeliha Özsöz ile Haydar Şahan, huzurevi sakinlerinin şahitliğinde birlikte yeni bir hayata "evet" dedi.

Huzurevinde iki yıldır yaşayan 76 yaşındaki Haydar Şahan ile tanışan Özsöz, nikah öncesi duygularını AA muhabirine anlattı.

Özsöz, Elmadağ Huzurevi'nde üç yıldır yaşadığını ve başından dört evlilik geçtiğini söyledi.

İlk evliliğinden üç, ikinci evliliğinden bir çocuğu olduğunu ve son eşinden 2014'te boşandığını dile getiren 66 yaşındaki Özsöz, daha sonra huzurevine yerleştiğini bildirdi.

Huzurevinde Şahan'ı tanıdığı ve evleneceği için çok mutlu olduğunu ifade eden Özsöz, "Birbirimizi sevdik karar verdik evlenmeye. Çok mutluyuz, seviyoruz birbirimizi. Çok heyecanlı ve mutluyum." dedi.

Özsöz, mutlu gününde bir kızının yanında olduğunu belirterek, "Şu anda konuşurken bile elim titriyor. Bir kızım nikaha geldi, diğer kızım gelmiyor. Almanya'da bir oğlum var. Dört senedir ne arıyor ne de soruyor. Hayırsız çıktı. Bana bakmadıkları için ben de evlenmeye karar verdim." şeklinde konuştu.