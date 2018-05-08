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İkinci baharlarını huzurevinde yaşayacaklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 11:35 | Son Güncelleme

Huzurevinde tanışarak evlenme kararı alan Zeliha Özsöz ile Haydar Şahan, huzurevi sakinlerinin şahitliğinde dünyaevine girdi - Beşinci kez "evet" diyen Zeliha Özsöz: - "Birbirimizi sevdik, karar verdik evlenmeye. Çok mutluyuz, seviyoruz birbirimizi. Çok heyecanlı ve mutluyum" - Haydar Şahan: - "Her şeye sünger çektim. Başka yuvamız yok, yerimiz yok. Son nefesimizi burada soluyacağız"

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Huzurevinde tanışarak evlenme kararı alan Zeliha Özsöz ile Haydar Şahan, huzurevi sakinlerinin şahitliğinde birlikte yeni bir hayata "evet" dedi.

Huzurevinde iki yıldır yaşayan 76 yaşındaki Haydar Şahan ile tanışan Özsöz, nikah öncesi duygularını AA muhabirine anlattı.

Özsöz, Elmadağ Huzurevi'nde üç yıldır yaşadığını ve başından dört evlilik geçtiğini söyledi.

İlk evliliğinden üç, ikinci evliliğinden bir çocuğu olduğunu ve son eşinden 2014'te boşandığını dile getiren 66 yaşındaki Özsöz, daha sonra huzurevine yerleştiğini bildirdi.

Huzurevinde Şahan'ı tanıdığı ve evleneceği için çok mutlu olduğunu ifade eden Özsöz, "Birbirimizi sevdik karar verdik evlenmeye. Çok mutluyuz, seviyoruz birbirimizi. Çok heyecanlı ve mutluyum." dedi.

Özsöz, mutlu gününde bir kızının yanında olduğunu belirterek, "Şu anda konuşurken bile elim titriyor. Bir kızım nikaha geldi, diğer kızım gelmiyor. Almanya'da bir oğlum var. Dört senedir ne arıyor ne de soruyor. Hayırsız çıktı. Bana bakmadıkları için ben de evlenmeye karar verdim." şeklinde konuştu.

- "Son nefesimizi burada soluyacağız"

Eşini 17 yıl önce kaybeden ve çocuğu olmayan Haydar Şahan da "İlk gördüğümde tek başına oturuyordu. Yorulup yorulmadığını sormuştum. İlgilenmedi önce benimle. Sonra yemekte konuşmaya başladık. Gezdik, dolaştık. Birbirimizi sevdiğimizi görünce arkadaşlarımız 'evlenin' dediler. Müdürlerimize söyledik. Evlenmemize karar verdiler." dedi.

Zeliha Özsöz'ün daha önce dört kez evlenmesinden rahatsız olmadığını belirten Şahan, şunları kaydetti:

"Her şeye sünger çektim. Başka yuvamız yok, yerimiz yok. Son nefesimizi burada soluyacağız. Allah devletimize zeval vermesin. Burası çok iyi bir yer. Her şeyimizi karşılıyorlar. Müdürlerimiz de çok iyi."

Elmadağ Belediye Başkanı Gazi Şahin'in kıydığı nikahta, çiftin şahitliğini Elmadağ Kaymakamı Turgay Ünsal, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürü Bestami Erkoç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Hamza Altun ve Elmadağ Huzurevi Müdürü Kemal Aydın yaptı.

Huzurevi sakinlerinin alkışlarıyla dünyaevine giren çift, davetlilerle birlikte dua etti ve pasta kesti.

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Elmadağ Huzurevi İkinci baharlarını huzurevinde yaşayacak Zeliha Özsöz

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