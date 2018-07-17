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"İkinci Çiftlik Bank" diyerek suç duyurusunda bulundular

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 17:50 | Son Güncelleme

YALOVA- Armutlu -Esenköy Doğa Termal Tatil Köyü’nde 2015 yılında maket üzerinden satışı yapılan devre mülklerin kendilerine teslim edilmediğini iddia eden bir grup aile, şirket yetkilileri hakkında Bakırköy Adalet Sarayı’nda suç duyurusunda bulundu.

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) YALOVA- Armutlu -Esenköy Doğa Termal Tatil Köyü’nde 2015 yılında maket üzerinden satışı yapılan devre mülklerin kendilerine teslim edilmediğini iddia eden bir grup aile, şirket yetkilileri hakkında Bakırköy Adalet Sarayı’nda suç duyurusunda bulundu. “MAĞDURUZ HAKLIYIZ, BURADAYIZ" Mağdur olduğunu öne süren grup, suç duyurusunda bulunduktan sonra Bakırköy Adalet Sarayı’nın önünde toplandı. Aileler ellerinde “Dikkat dolandırıcı var", “Yalova’da ikinci çiftlik bank vizyonda" ve “Mağduruz, haklıyız buradayız" şeklinde pankartları açtı. Savcılığa sunulan dilekçede Yalova- Armutlu ve Esenköy Doğa Termal Tatil Köyü’nde 15 Mayıs 2015 tarihinde satışına başlanan devre mülklerin teslim edilmediği, devre mülk satışlarının halen devam ettiği iddia edildi. Dilekçede, şirketi yetkililerinin de aralarında bulunduğu toplam 25 kişi hakkında ‘Nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA: 2 BİN 500 MAĞDUR VAR Grup adına açıklama yapan ve mağdurlardan biri olduğunu belirten Ersin İşçioğlu, toplam 2 bin 500 mağdur olduğunu, 20 milyon TL vurgun yapıldığını öne sürdü. Devre mülk satışlarının nasıl olduğunu detaylı olarak anlatan İşçioğlu, “Proje hiçbir şekilde aradan yıllar geçmesine rağmen hayata geçmiyor. Mağdurlar bu şirketlerin merkezlerine gidip konuyla ilgili bilgi almak için başvurduklarında ‘Artık bizim hali hazırdaki var olan şirketimiz kapatıldı, devredildi’ diyerek ikinci bir şirketle mağdurlar muhatap bırakılıyorlar" dedi. İmza yetkisi olan yetkililerin mağdurlarla bir araya gelmediğini söyleyen İşçioğlu, “Hayali olmayan projeleri insanlara servis ederek, sözleşme imzalıyorlar" ifadelerini kullandı.

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