HABER

İkinci çocuk sokağı hizmete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 17:38 | Son Güncelleme

ESENLER Belediyesi, ikinci çocuk sokağını açtı.

İkinci çocuk sokağı hizmete açıldı

İSTANBUL,(DHA)- ESENLER Belediyesi, ikinci çocuk sokağını açtı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun katılımıyla hizmete açılan çocuk sokağının içerisinde Anne Çocuk Kampüsü, Oyun Merkezi, Çocuk Kütüphanesi, Sinema, Açık Çocuk Bahçesi gibi alanlar bulunuyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak çocuklarla basket ve futbol maçı yaparak, çocuk sokağının tek tek her platformunu inceledi. İlk açılan çocuk sokağının büyük ilgi görmesi üzerine Esenler Belediyesi Fatih Mahallesi'ndeki 243'üncü sokak yeniden düzenlenerek çocuk sokağı haline getirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu Cuma namazının ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Açılış töreninde kurdele kesiminin ardından Bakan Bak ve Belediye Başkanı Göksu birlikte çocuk sokağına girerek tek tek çocuklarla ilgilendi , basketbol ve futbol oynadı.

"SOKAKLAR BİZİM, SOKAKLARA SAHALAR YAPACAĞIZ"

Çocuk sokağının açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sokaklar bizim diyoruz biz. Sokaklarda yetişmek, sokakların güzel atmosferini paylaştığımız oyunlar oynadığımız sokakların örneğinin de Esenler Belediyesi ikincisini gerçekleştiriyor. Çocuklarımız teknolojiye bağımlılık nedeniyle bireyselleşmeye başladı. Evde bile birbirimizle mesajlaşarak iletişim kuruyoruz. Bu değerlerimizin kaybolmasına sebep oluyor. Bunu engellememiz gerekiyor. Biz bakanlık olarak sokaklara potalar yapacağız. Belediye başkanımızla da konuştuk küçük sahalar yapıyoruz" dedi.

"DÜNYA BİZİM ÇOCUK SOKAĞIMIZI ÖRNEK ALIYOR"

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise, "Dünyanın çeşitli yerlerinden özellikle İstanbul’da konsolosluğu bulunan çok sayıda konsoloslar gelerek çocuk sokağımızı incelemişler ve birçok yerde de akademik çalışma yapılmıştı. Şimdi sevinçle takip ediyorum birçok belediye bizi örnek alıyor. Biz de Esenler’de ilk açtığımız sokaktan sonra şimdi ikincisini Fatih Mahallemizde açıyoruz. Çocuk sokaklarımızın sayısını çoğaltmak istiyoruz" diye konuştu.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)

İkinci çocuk sokağı hizmete açıldıİkinci çocuk sokağı hizmete açıldıİkinci çocuk sokağı hizmete açıldıİkinci çocuk sokağı hizmete açıldı

Türkiye iki gündür onu konuşuyor! Kim olduğu ortaya çıktıTürkiye iki gündür onu konuşuyor! Kim olduğu ortaya çıktı
AK Parti'de sürpriz adayAK Parti'de sürpriz aday
Bu numara ararsa sakın açmayın!Bu numara ararsa sakın açmayın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! İşte Muharrem İnce'nin oy oranı

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'dan memurlarla ilgili açıklama!

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'dan memurlarla ilgili açıklama!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Muharrem İnce açıklaması

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Kod adı: Burak! 3 bin kişiyi deşifre etti

Kod adı: Burak! 3 bin kişiyi deşifre etti

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trafik magandalarına ve makas atanlara büyük ceza geliyor

Trafik magandalarına ve makas atanlara büyük ceza geliyor

Bahçeli'den Muharrem İnce yorumu: MHP'ye en çok husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin adayı olmuştur!

Bahçeli'den Muharrem İnce yorumu: MHP'ye en çok husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin adayı olmuştur!

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

CNN Türk Erdoğan Aktaş’la yollarını ayırdı

CNN Türk Erdoğan Aktaş’la yollarını ayırdı

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama

Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.