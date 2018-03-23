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İkinci dalga operasyon! Çok sayıda yakalama kararı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 08:16 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kaynak Holding’e bağlı olarak faaliyet yürüten ve ‘Sızıntı’, ‘Aksiyon’ gibi dergileri çıkaran Işık Yayıncılık’a yönelik ikinci dalga operasyon başlatıldı. Şirkete yönelik İstanbul merkezli 13 ilde 55 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaynak Holding ve bağlı şirketlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Söz konusu soruşturma kapsamında FETÖ tarafından yürütülen örgütsel faaliyetler ile ilgili olarak yapılan dijital incelemelerde elde edilen verilerde, diğer bankalardan kredi çekip Bank Asyaya yatıran, FETÖ/PDY örgüt elebaşısı kitaplarının yayıncısı olan ve bir çok üst düzey örgüt mensubunun göstermelik çalışan olarak SGK kayıtlarının yapılarak bu maske altında örgütsel faaliyetlerini yürüttüğü Işık Yayıncılık isimli şirkete yönelik 13 ilde 55 şahsı kapsayan eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ kaynak holdink PDY operasyon

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
vay be fetoyle muxadeleye bak sizinti ve aksiyon dergilerini basan yayinevine operasyon ?? yani bu yayinevine bugune kadar dokunmadiniz ?? el koymadiniz tum kadrosunu almadiniz oyle mi ??? cumhuriyet gazetesinin hepsini almistiniz ama kumpaslarla ?? yani demem o ki ahmet şık icerde yatarken sizinti derfisinde fetullaha siirler yazan kadro disardaydi ha ??
feto bahane ohal ile khk ile herşeye el basmak şahane
sınaV sorularını alıp görev yapan doktor vb. bilinmiyor mu............asıl hırsız başkasının yerine soru çalıp .......mezun olup görev yapıp devletten maaş alanlardır..............bir tane böyle adam yok mu..............................
fetöye ne yapılırsa yapılsın devletin kılcal damarlarına kadar sızmış.bunları temizlemek çok zor, hatta imkansız.
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