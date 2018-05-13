"İkinci el araç fiyatları birkaç aya artabilir"

İSTANBUL (AA) - MÜCAHİD EKER - İkinci el otomotiv pazarında faaliyet yürüten Otoshops'un Genel Müdürü Tuğrul Denizaşan, 1 yaşındaki bir araç geçen sene kasım ayında sıfırı ile yüzde 15 fiyat farkına sahipken, şu an bu farkın yüzde 25’lere kadar çıktığını belirterek, "Bu fark kapanana kadar ikinci elde fiyatlar yükselecektir. Bu durum, mevcut fiyatların birkaç ay içinde yüzde 10 civarında artması anlamına geliyor." dedi.

Tuğrul Denizaşan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, her yıl istikrarlı bir şekilde artış gösteren ikinci el pazarının bu yılın ilk 3 ayında da geleneği bozmadığını ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ilk çeyrekte ikinci el otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam satışların 1 milyon 911 bin 135 olarak gerçekleştiğini aktaran Denizaşan, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artış anlamına geldiğini dile getirdi.

Sıfır araç fiyatlarının yüksek kurların etkisiyle artması sonucu, ikinci el araç pazarının tüketici gözünde daha avantajlı bir konuma geldiğini belirten Denizaşan, yıl sonunda satış adetlerinde öngörülerin üstünde bir artış beklediklerini söyledi.