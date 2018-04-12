İkinci el motorlu kara taşıtlarının yetki belgeleri verilecek

Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü tarafından, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapacak işletmelere yetki belgelerinin verilmesi hakkında açıklama yapılan açıklamada, yetki belgelerinin 13 Mayıs’tan itibaren verileceği ifade edildi.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13/02/2018 tarih ve 30331 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bahse konu Yönetmelik ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılması öngörülmüştür.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyan, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapacak işletmelerin başvuruda bulunması durumunda yetki belgeleri 13/05/2018 tarihinden itibaren Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden verilmeye başlanacaktır.”