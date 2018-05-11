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İkinci kez birlikte olmak istediği kadını öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 08:09 | Son Güncelleme

Uganda uyruklu Violet Nantaba’nın öldürülmesi ve kardeşi Beatrice Babirye’nin cinsel ve fiziksel saldırıya maruz kalmasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada, Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

İkinci kez birlikte olmak istediği kadını öldürdü

Uganda uyruklu Violet Nantaba’nın öldürülmesi ve kardeşi Beatrice Babirye’nin cinsel ve fiziksel saldırıya maruz kalmasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Sunay Hasanov’un ağırlaştırılmış müebbet hapis ile bir yıla kadar, diğer sanık Kanan Rafiyev’in ise ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 22 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Kanan Rafiyev, Sunay Hasanov ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Düzgün, davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını okudu. Mütalaada, olayda darbedilen Beatrice Babirye ile yine olay sırasında hayatını kaybeden Violet Nantaba'nın Uganda vatandaşı oldukları, Türkiye'ye daha önce turist olarak geldikleri ve Fatih'te ev kiraladıkları belirtildi. Kardeşlerin geri dönüş parasını biriktirmek için erkeklerle para karşılığında cinsel ilişkiye girdikleri anlatılan mütalaada, olay günü sanıklarla para karşılığında anlaştıkları vurgulandı. Sanıkların, kardeşlerin evine gelerek, ayrı odalara geçtikleri anlatılan mütalaada, olay şöyle özetlendi:

''Kardeşlerin, sanıklardan 340 TL aldıkları, cinsel ilişkiye girdikleri, sanık Kanan Rafiyev'in ikinci kez ilişkiye girmek istediği ancak müşteki Beatrice'nin ise istememesine rağmen sanık Rafiyev'in zorla cinsel ilişkiye girmeye çalıştığı anlaşılmıştır. Bu sırada, müşteki Beatrice'nin sesini duyan kız kardeşi, onların bulunduğu odaya geldiği arkasından da diğer sanığın odaya geldiği, burada sanıkların iki kardeşi de darbetmeye başladığı ve aralarında çıkan tartışma sonucunda sanık Sunay'ın maktul Violet'in önce boğazını tuttuğu, daha sonra vantilatör kablosu ile boğazını sıkarak öldürdüğü anlaşılmıştır. Diğer kardeş Beatrice'nin darbedildiği, aldığı darbeler sonucunda ise bayıldığı tespit edilmiştir.''

Mütalaada, sanık Rafiyev'in ağırlaştırılmış müebbet ile 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması, diğer sanık Sunay Hasanov’un ağırlaştırılmış müebbet ile 6 aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mütalaanın okunmasının ardından söz alan tarafların avukatları, beyanda bulunmak için süre talebinde bulundu. Tutuklu sanıklar da söz alarak, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Kanan Rafiyev, Sunay Hasanov'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, beyanda bulunmak üzere avukatlara istediği sürenin verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
fuhuş istanbul Violet Nantaba

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ölen ugandalı Öldürenin uyrugu belli bile değil Memleket Türkiye Cumhuriyeti !!!!!
ülke yolgeçen hanı
ipini koparan soluğu türkiyede alıyor nasılsa niye geldin nerden geldin nereye gidiyorsun hastamızın manyakmısın töröristmisin diye soran yok daha kendi ülkesinin sınırlarını koruyamıyanlar tutmuş birde suriyenin güvenliğini sağlamaya çalışıyor kendiniz bittiniz ama ülkeyide bitirdiniz malesef
ADALET! öyle kapsamlı bir ceza ver ki tehdit edilerek sesi çıkmayanların seside olabiliyormusun.
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