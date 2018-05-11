İkinci kez birlikte olmak istediği kadını öldürdü

Uganda uyruklu Violet Nantaba’nın öldürülmesi ve kardeşi Beatrice Babirye’nin cinsel ve fiziksel saldırıya maruz kalmasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Sunay Hasanov’un ağırlaştırılmış müebbet hapis ile bir yıla kadar, diğer sanık Kanan Rafiyev’in ise ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 22 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Kanan Rafiyev, Sunay Hasanov ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Düzgün, davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını okudu. Mütalaada, olayda darbedilen Beatrice Babirye ile yine olay sırasında hayatını kaybeden Violet Nantaba'nın Uganda vatandaşı oldukları, Türkiye'ye daha önce turist olarak geldikleri ve Fatih'te ev kiraladıkları belirtildi. Kardeşlerin geri dönüş parasını biriktirmek için erkeklerle para karşılığında cinsel ilişkiye girdikleri anlatılan mütalaada, olay günü sanıklarla para karşılığında anlaştıkları vurgulandı. Sanıkların, kardeşlerin evine gelerek, ayrı odalara geçtikleri anlatılan mütalaada, olay şöyle özetlendi: