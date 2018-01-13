İkitelli'de depo yangını

İSTANBUL (AA) - İkitelli'de bir karton deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Aykosan Sanayi Sitesi F Blok'taki bir karton deposunda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çalışmalar sırasında asma kattan düşen itfaiye eriyle, başına kırılan cam parçası çarpan depo sahibi yaralandı.

Yaralılara olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

Yangın sonucu, depoda hasar oluştu.

(AA)