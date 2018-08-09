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İkizce'de bazı evlerdeki vatandaşlar tahliye ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 19:19 | Son Güncelleme

Ordu'da sel dolayısıyla büyük çaplı hasarın oluştuğu İkizce ilçesine bağlı Seymenli Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar tedbir amacıyla evlerden tahliye ediliyor - Aynı mahallede bir vatandaşın göçük altında kaldığı şüphesiyle arama yapılıyor

Ordu'da sel dolayısıyla büyük çaplı hasarın oluştuğu İkizce ilçesine bağlı Seymenli Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar tedbir amacıyla evlerden tahliye ediliyor.

Jandarma ekipleri, ilçeye yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki Seymenli Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar, yağış dolayısıyla ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla evlerinden tahliye ediyor.

Mahallenin muhtarı Nedim Sekmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağış dolayısıyla mahallenin birçok noktasında hasar oluştuğunu söyledi.

Bahçesi için ark açmaya çalışan Bayram Sekmen'e (56) ulaşamadıklarını belirten Nedim Sekmen, "Heyelan dolayısıyla göçük altında kalmış olabileceğinden şüpheleniyoruz." dedi.

Sekmen, durumu jandarma, AFAD ve ilgili kurumlara bildirdiklerini belirterek, arama çalışması yapıldığını sözlerine ekledi.

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