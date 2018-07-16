İkizler, asker ocağında da beraber

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa),(DHA)- NİĞDELİ ikiz kardeşler İsa ve Eyüp Özbek, askerlik görevlerini İznik Jandarma Komutanlığı'nda birlikte yapıyor.

Niğde'den 98/2 tertip olarak Aydın Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı’nda acemi birliğinde askerliğe beraber başlayan 20 yaşındaki ikizler İsa ve Eyüp Özbek, usta birliğine dağıtımda da İznik Jandarma Komutanlığı'na gönderildi. İkizler, askerliklerini usta birliğinde beraber tamamlayarak teskere alacak.

FOTOĞRAFLI

