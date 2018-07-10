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İklim değişikliği Nijerya'da çatışmaları körüklüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 15:47 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Muhammedu Buhari'nin Sözcüsü Garba Shehu: - "Göçebe sığır çobanları ile yerleşik çiftçiler arasında yaşanan ve yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan çatışmalar iklim değişikliğinden kaynaklanmaktadır" - "Nijerya'nın kuzeydoğusunda yer alan Çad Gölü havzasındaki kuraklık nedeniyle sığır çobanları yerlerini terk ederek ülkenin güneyine göç etti ve hayvan sürüleri tarım arazilerini harap etti. Bu nedenle de çobanlar ile çiftçiler arasında çatışmalar yaşandı"

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da iklim değişilikliği, göçebe sığır çobanları ile yerleşik çiftçiler arasındaki çatışmaları körüklüyor.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari'nin Sözcüsü Garba Shehu yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda yaşanan ve yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan olayların iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirtti.

Shehu, "Göçebe sığır çobanlarıyla yerleşik çiftçiler arasında yaşanan ve yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan çatışmalar iklim değişikliğinden kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Shehu, şunları kaydetti:

"Nijerya'nın kuzeydoğusunda yer alan Çad Gölü havzasındaki kuraklık nedeniyle sığır çobanları yerlerini terk ederek ülkenin güneyine göç etti ve hayvan sürüleri tarım arazilerini harap etti. Bu nedenlede çobanlar ile çiftçiler arasında çatışmalar yaşandı."

Shehu, bazı siyasetçilerin çoban ile çiftçiler arasındaki çatışmaları siyasi amaçları için kullandıklarını, bu yönde ellerinde kanıt olduğunu belirtti.

İklim değişikliğinin küresel bir sorun olduğunu ve etkisinin azaltılması için komşu ülkelerle yakın iş birliğinde olduklarını ifade eden Shehu, çoban ve çiftçiler arasındaki çatışmaların ülkesinin son 10 yıldaki en büyük kalıcı güvenlik sorunu olduğunu kaydetti.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da göçebe sığır çobanları ile çiftçiler arasında son bir yılda çıkan çatışmalarda yaklaşık 2 bin insan hayatını kaybetti ve binlerce büyükbaş hayvan telef oldu.

Hayvanlarına otlak bulabilmek için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ederken çiftçiler ise Fulanilerin hayvanlarını kendilerine ait tarım alanlarında otlattığını ileri sürüyor.

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