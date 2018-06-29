İklim değişikliği Tacikistan'daki buzulların erimesine neden oluyor

Özbekistan Bilimler Akademisi Araştırma Görevlisi ve Orta Asya su kaynakları uzmanı Abdusattor Rustamov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Tacikistan'ın başkenti Duşanbe’de düzenlenen Uluslararası Su Konferansı'nda Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’ın son 60 yılda ülkedeki yaklaşık bine yakın orta ve küçük boyutlardaki buzulun eridiğine dikkat çektiğini hatırlattı.

Uzmanlar, toplam 850 kilometrekare alana yayılan ve ülke topraklarının yüzde 6'sını kaplayan farklı boyutlardaki yaklaşık 13 bin buzuldan bininin son 60 yılda eridiğine işaret ederek, 2050'ye kadar buzulların toplam hacminin yarıya düşebileceği konusunda uyarıyor.

TAŞKENT (AA) – BAHTİYAR ABDULKERİMOV - Özbekistan Bilimler Akademisi araştırma görevlisi Abdusattor Rustamov, iklim değişikliğini yaklaşık 13 bin buzulun bulunduğu Tacikistan'da buzul erimesini hızlandırdığını belirterek "Buzulların erimesi bölge ülkeleri için büyük bir tehlike. İklim değişikliğinden dolayı önümüzdeki 30 yılda Tacikistan’daki buzullar toplam hacminin yarısını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya." dedi.

Bu durumun Orta Asya ülkeleri için ilerleyen dönemlerde ciddi sorun yaratacağını belirten Rustamov, Orta Asya'daki buzulların büyük kısmının topraklarının yüzde 94'ü dağlık olan Tacikistan'da bulunduğu bilgisini paylaştı.

Rustamov, Orta Asya'daki su kaynaklarının önemli bir kısmının bulunduğu Tacikistan'da toplam 850 kilometrekare alana yayılan 13 binden fazla buzulun olduğuna dikkati çekti.

- Buzulların erimesi Orta Asya ekonomilerini olumsuz etkileyecek

Orta Asya'da son yıllarda şiddetli soğuk ve aşırı sıcak günlerin sayısının belirgin ölçüde artmasının bölgedeki iklim değişikliğinin açık göstergesi olduğunu dile getiren Rustamov, son 60 yılda bölgedeki yıllık ortalama hava sıcaklığının bir dereceye arttığını, bu durumun bölgedeki doğal afetlerin sayısını arttırdığını söyledi.

Tacik makamlarının son 60 yılda ülkedeki bine yakın buzulun eridiğini tespit ettiğini vurgulayan Rustamov, bu ülkedeki buzulların erimesinin tüm bölge ülkeleri için tehlike oluşturduğunu ifade etti. Rustamov, "Yapılan araştırmalara göre, iklim değişikliği bölgedeki buzulların erimesini hızlandırdı. Buzulların erimesi bölge ülkeleri için büyük bir tehlike. İklim değişikliğinden dolayı önümüzdeki 30 yılda Tacikistan’daki buzullar, toplam hacminin yarısını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya." diye konuştu.

Buzulların erimesinin ilk etapta su taşkınları, heyelan ve sel gibi doğal afetlere yol açacağını, ardından da bölgede kuraklık ve su sorunlarına neden olabileceğini savunan Rustamov, bu durumun esas gelirini tarım ve hayvancılıktan sağlayan Orta Asya ülkeleri ekonomilerinin olumsuz etkileneceğini dile getirdi.

