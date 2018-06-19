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İkna etmeye çalışan yapay zeka üretildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 13:20 | Son Güncelleme

Konuşan, dinleyen ve tartışarak aksini ispat etmeye çalışan yapay zeka üretildi

Bilişim teknolojisi şirketi IBM, konuşan, dinleyen ve tartışarak ikna etmeye çalışan yapay zeka üretti.

Wired'ın haberinde, ABD'de tanıtılan yapay zeka "Project Debater"in 6 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğu belirtildi.

Tanıtımda münazara şampiyonu iki İsrailli öğrenciyle karşı karşıya gelen Project Debater, hükümetlerin uzay keşiflerine finansmanı artırması ve teletıbbın daha yaygın kullanılması gerektiği yönündeki argümanlara itiraz etti.

Her tartışma sırasında önce yumuşak, suni ve bir kadına ait ses tonuyla dört dakikalık açılış konuşması yapan yapay zeka, karşısındakinin yine 4 dakika süren yanıtını dinledi, daha sonra hem yapay zeka hem de tartışmacı görüşlerini ikişer dakikalık sürelerde toparladı.

Project Debater'in, önceden hazırlanmadığı bir konuya yanıtlarını oluşturmak için çoğu makale ve akademik yayınlardan oluşan yüz milyonlarca belgenin yer aldığı bir kütüphaneden faydalandığı ve görüşünü destekleyecek cümleleri bu belgelerin içinden seçtiği belirtildi.

Gazeteciler ve IBM çalışanlarından oluşan dinleyiciler, Project Debater'i her iki tartışmada da insanlardan daha bilgi verici bulurken, sistem, yapay zeka teknolojisinde çığır açacak bir gelişme olarak nitelendirildi.

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Anahtar Kelimeler:
IBM yapay zeka

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