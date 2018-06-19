İkna etmeye çalışan yapay zeka üretildi

Bilişim teknolojisi şirketi IBM, konuşan, dinleyen ve tartışarak ikna etmeye çalışan yapay zeka üretti.
Wired'ın haberinde, ABD'de tanıtılan yapay zeka "Project Debater"in 6 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğu belirtildi.
Tanıtımda münazara şampiyonu iki İsrailli öğrenciyle karşı karşıya gelen Project Debater, hükümetlerin uzay keşiflerine finansmanı artırması ve teletıbbın daha yaygın kullanılması gerektiği yönündeki argümanlara itiraz etti.
Her tartışma sırasında önce yumuşak, suni ve bir kadına ait ses tonuyla dört dakikalık açılış konuşması yapan yapay zeka, karşısındakinin yine 4 dakika süren yanıtını dinledi, daha sonra hem yapay zeka hem de tartışmacı görüşlerini ikişer dakikalık sürelerde toparladı.
Project Debater'in, önceden hazırlanmadığı bir konuya yanıtlarını oluşturmak için çoğu makale ve akademik yayınlardan oluşan yüz milyonlarca belgenin yer aldığı bir kütüphaneden faydalandığı ve görüşünü destekleyecek cümleleri bu belgelerin içinden seçtiği belirtildi.
Gazeteciler ve IBM çalışanlarından oluşan dinleyiciler, Project Debater'i her iki tartışmada da insanlardan daha bilgi verici bulurken, sistem, yapay zeka teknolojisinde çığır açacak bir gelişme olarak nitelendirildi.
ABD'de dev FETÖ operasyonu
Anketçi Adil Gür'e 21 ay hapis cezası!
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'dan Nagehan Alçı hakkında savcılığa şikayet
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...
Öğrenciler eğlence sabahına böyle uyandı
ABD’nin F-35 kararına sert tepki
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
İstanbul'da sabah uyananlar şoke oldu
AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur
4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi
Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim
Okuyucu Yorumları 0 yorum