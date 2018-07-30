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İKSV'nin festivallerine iki yeni direktör

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 20:09 | Son Güncelleme

İstanbul Müzik Festivali Direktörü Efruz Çakırkaya, İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Müzik Festivali ve İstanbul Caz Festivali'nin yeni direktörleri atandı.

İstanbul Müzik Festivali Direktör Yardımcısı olarak 2008'den bu yana görev yapan Efruz Çakırkaya, 1 Ağustos'tan itibaren İstanbul Müzik Festivali Direktörü görevini üstlenecek.

Görevini Çakırkaya'ya devreden Yeşim Gürer Oymak da İKSV Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürecek ve aynı zamanda festivale Artistik Danışman olarak destek vermeye devam edecek.

İstanbul Caz Festivali Direktör Yardımcısı görevini 2011'den beri sürdüren Harun İzer ise İstanbul Caz Festivali Direktörü görevini devraldı.

Harun İzer'e görevi devreden Pelin Opcin de Şubat ayında, Londra Caz Festivali'ni düzenleyen Serious'ın Programlama Direktörü olarak göreve başlamıştı.

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İKSV İstanbul Kültür Sanat Vakfı

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