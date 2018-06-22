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"İktidara gelme şansı, umudu olmayanlar kuru sıkı atıyorlar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 17:58 | Son Güncelleme

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: - "İktidara gelme umudu olmayan atar. Bunlar atıyorlar. İktidara gelme şansı, umudu olmayanlar kuru sıkı atıyorlar. Bunlara inanmayın, biz hesap-kitap bilen insanlarız. İşimizi hesaba, kitaba göre yaparız"

"İktidara gelme şansı, umudu olmayanlar kuru sıkı atıyorlar"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "İktidara gelme umudu olmayan atar. Bunlar atıyorlar. İktidara gelme şansı, umudu olmayanlar kuru sıkı atıyorlar. Bunlara inanmayın, biz hesap-kitap bilen insanlarız. İşimizi hesaba, kitaba göre yaparız." dedi.

Bir dizi açılış ve ziyaretlere katılmak üzere Düzce'ye gelen Bakan Özlü, Cedidiye Mahallesi'nde esnaf ziyareti yaparak, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ı ziyaret eden Özlü, burada basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Özlü, toplantının ardından Rasim Bedir Bulvarı'nda yeni hizmete giren Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (TÜMSİAD) açılışına katıldı.

Özlü, burada yaptığı konuşmada, büyüyen bir Türkiye olduğunu ve Türkiye'nin büyümeye devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin üretimle büyüyeceğini belirten Özlü, "Türkiye'de bilgi üreteceğiz, teknoloji üreteceğiz ve ürün üreteceğiz. Türkiye'de gerçekten son 15 yılda yapılan çalışmalar sonucunda ciddi bir üretim alt yapısı oluştu. Her alanda ciddi bir üretim alt yapısı oluştu." diye konuştu.

Türkiye'nin cari açığını kapatmanın tek yolunun yerlileştirmeden geçtiğine değinen Özlü, şöyle devam etti:

"Yerli üretimden geçiyor. Bunu da yapacak olanlar sizlersiniz. İş adamlarımız yapacaklar. Devlet artık üretmiyor. Devlet genel kuralları söylüyor, teşvik ediyor. Üretimi iş dünyası yapıyor. Cari açığımızı kapatmanın tek yolu, yurt içi üretimden geçiyor. Bakın 43 ürün grubunda bir yerlileştirme programı hazırladık. Yerlileştirme grupları kurduk. Cari açığımıza büyük etki eden 19,6 milyar dolarlık bir yerlileştirme yürütme programını uygulamaya soktuk. İçinde çok yüksek teknolojili ürünler var. İçerisinde yapabilecek olduğumuz halde yapmadığımız ürünler var. Bizim iş dünyasından beklentimiz, isteğimiz yurt dışından ithal ettiğimiz ve yurt içinde yapabileceğimiz ne varsa lütfen listenize alın. Bunların yerlileştirilmesine bakalım. Biz devlet olarak yerlileştirme faaliyetlerinde cari açık verdiğimiz yurt dışından gelen ve Türkiye'de yapabileceğimiz ürünlerin yerlileştirmesinde yüzde 100'e kadar araştırma geliştirme tasarım ve mühendislik faaliyetlerini destekliyoruz."

Bakan Özlü, sanayicilerden yerlileştirmeye destek isteyerek, "Sizlerden istediğimiz bizimle irtibat kurun. Sanayici olarak üretici olarak Türkiye'de ne yapabiliyorsanız yapın. Bunu sadece Türkiye için yapmayacağız. Bunu dünya için yapacağız. Yapacağımız her işte mutlaka küresel pazarı düşüneceğiz. Dünya pazarını düşüneceğiz." dedi.

Türkiye'de devlet desteklerinin dünyadaki birçok ülkeden çok iyi olduğunu aktaran Özlü, "Ben bir araştırma yaptırdım. Bizim ne eksiğimiz var dedim. Türkiye'nin ne eksiği var bir bakın dedim. Sonra bana dediler ki 'Türkiye'nin hiçbir eksiği yok.' Hatta Türkiye'nin büyük farkı var. Ben bazen bakıyorum. Sanayici kardeşlerimize, üretici kardeşlerimize nasıl destek veriyoruz diye. 'Tekrar dünyaya gelsem üretici olurdum. Tekrar dünyaya gelsem sanayici olurdum.' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Bakan Özlü, AK Parti'nin farklı bir parti olduğunu anlatarak, "Biz yaptıklarımızla farklıyız. Biz yapacaklarımızla ve vizyonumuzla farklıyız. Biz çalışkanlığımızla hesap-kitap bilen mensuplarımızla farklıyız. Seçim vaatlerine bakın, herkes uçuyor. Fındık 15 bin lira olsun, asgari ücret 3 bin lira olsun diye. İktidara gelme umudu olmayan atar. Bunlar atıyorlar. İktidara gelme şansı, umudu olmayanlar kuru sıkı atıyorlar. Bunlara inanmayın, biz hesap-kitap bilen insanlarız. İşimizi hesaba, kitaba göre yaparız. Önümüzde hem Türkiye hem de dünya için güzel projeler var." şeklinde konuştu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, Düzce'de

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Düzce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü

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