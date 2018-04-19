İl Başkanı Karabıyık erken seçimi değerlendirdi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, 24 Haziran’da yapılacak seçimleri değerlendirerek, “Ülkemiz son zamanlarda hiç olmadığı kadar tehdit ile karşı karşıya getirilmiş ve bu tehditleri siyasi iradenin milletinden aldığı güç ile şimdiye kadar başarısız kılmıştır” dedi.

Karabıyık yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye eski dönemlerde yapılan hataları artık tekrarlamamaktadır. Terörle, ekonomiyle, dövizle baskı altına alınmaya çalışılan ülkemiz baktılar ki eskisi gibi maşa olarak kullanılamıyor, topyekun her alandan kuşatmaya kalkıştılar. Türkiye’nin iç ve dış birçok meselesi üstesinden gelinmesi gereken birçok meşguliyeti vardır. Bunun için erken seçim kararı alınmıştır. Cumhurbaşkanımız 2 yıl daha süresi var iken Türk milleti adına, ülkemiz adına büyük bir fedakarlık ile erken seçime gitme kararı alarak 16 Nisan’da verdiği kararın arkasında duracaktır ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hayata geçmesini sağlayacak iradeyi ortaya koyacaktır. 24 Haziran seçimleri ülkemiz için son derece önemli süreç olacaktır. Tüm dünyanın gözü yapılacak olan bu seçimde olacak ve demokrasimize, milletimizin özgür düşüncesine her türlü müdahaleyi gerçekleştirmeye çalışacaklardır. Fakat aziz milletimiz demokrasisine ve sandığına sahip çıkarak büyük bir katılımla dünyaya gereken cevabı verecektir. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerimizin tekrar hayırlı olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimize ve milletimize selam ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.