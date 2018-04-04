İl birinciliği dâhil 3 madalya kazandılar

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Osmaneli’de düzenlenen Arapça etkinlik yarışmalarında toplam 3 madalya kazandı.

Başarı elde eden öğretmen ve öğrencilerini kutlayan Okul Müdürü Murat Gümüş, “Arapça Şarkı söyleme dalında öğrencilerimiz Eminenur Altınbay, Saliha Aydın, Ceylin Dedim, Dilay Nisa Bal ve Sena Çevik, Arapça şiir okuma dalında öğrencimiz Hayrünnisa Avcı ve Arapça metin canlandırma dalında öğrencimiz Muhammed Adni Eydemir okulumuzu temsil ettiler. Öğrencilerimiz, Arapça şarkı söyleme kategorisinde 1.’lik, Arapça şiir okuma kategorisinde 2.’lik ve Arapça metin canlandırma kategorinde ise 3.’lük elde ettiler. Öğrencilerimiz Arapça şarkı söyleme dalında ilimizi bölge finallerinde temsil etme hakkı kazandılar. Tüm öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyoruz” dedi.