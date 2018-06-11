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İl dışı tayin atama 2018 sonuçları açıklandı mı? İl dışı tayin atama sonuçları nereden öğrenilir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 12:06 | Son Güncelleme

İl dışı tayin atama sonuçları açıklandı mı merak ediliyor. MEB tarafından il dışı atama başvuruları, 5-8 Haziran tarihleri arasında alınmıştı. Başvurularını yapan öğretmenler, sonuçların açıklanmasını beklemeye başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen, il dışı tayin atama sonuçları açıklanma tarihi 11 Haziran 2018. Şimdi gözler MEB'in resmi sitesinde. Peki İl dışı tayin atama sonuçları açıklandı mı? İl dışı tayin atama sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

İl dışı tayin atama 2018 sonuçları açıklandı mı? İl dışı tayin atama sonuçları nereden öğrenilir?

İl dışı tayin atama sonuçları 2018 için gözler şimdi MEB'ten gelecek duyuruda. Bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma sürelerini tamamlayan öğretmenler, 5-8 Haziran tarihlerinde başvurularını yapmışlardı. MEB, il dışı tayin atama sonuçlarını 11 Haziran'da açıklanacağını duyurmuştu. Öğretmenler, il dışı tayin atama başvuruları nasıl ve nereden öğrenilir merak ediyorlar. Peki il dışı tayin atama sonuçları belli oldu mu?

İL DIŞI TAYİN ATAMA SONUÇLARI 2018

Yer değiştirme başvuruları 05-08 Haziran 2018 tarihleri arasında alınacak; atamalar 11 Haziran 2018 tarihinde yapılacak; ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri ise 29 Haziran 2018 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Öğretmenler, il dışı tayin sonuçlarını, bakanlığın aşağıdaki verilen linkten TC kimlik numaralarıyla öğrenebilecek.

İl Dışı Tayin Atama Sonuçları Sorgula

EŞLERİN İL DIŞI TAYİN ATAMA DURUMLARI

Yer değiştirme sonucu farklı illere atanan öğretmen eşlerden görev yerlerinden ayrılmadan atamasını iptal ettirenler, mazerete bağlı yer değiştirme döneminde eşlerinin bulunduğu il’e; aynı ilin farklı ilçelerine atananlar ise, atandıkları yerde göreve başladıktan sonra, il içi mazeret durumuna bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Öğretmen eşlerden yalnızca birinin yer değiştirme şartlarını taşıması ve iller arasında atamasının yapılması halinde diğer eş, mazerete bağlı yer değiştirme döneminde aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. İller arasında isteğe bağlı ataması yapılan eş, aynı atama döneminde ayrıldığı il’e aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır.

İsteğe bağlı olarak iller arasında görev yeri değiştirilen öğretmenlerden eşleri kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında çalışanlar, atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç, aynı atama döneminde ayrıldıkları il’e aile birliği mazeretine bağlı olarak atama başvurusunda bulunamayacaktır.

41. TERCİH HİZMET PUANINA GÖRE YAPILACAK

İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41’inci seçenek olarak bir il’i daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 41’inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.

BAŞVURUDA SAHTECİLİK YAPANLAR

Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURULARDAN TAMAMEN ÖĞRETMENLER SORUMLU

Başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulmasından başvuruyu yapan öğretmen sorumludur. Öğretmenler, başvuruların onay işlemleri tamamlanmadan eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilecek ve bilgi düzeltmesi yaptıran öğretmenler, süresi içinde yeniden başvuru yapabilecektir. Ancak, başvurunun il millî eğitim müdürlüğünce onaylanmasından sonra hiçbir surette düzeltme yapılmayacaktır.

İL DIŞI TAYİN ATAMA NEYE GÖRE YAPILIYOR?

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

Yer değiştirme iş ve işlemlerinin yürütülmesi, başvuruların onaylanması ve reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri görevli, yetkili
ve sorumludur.

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