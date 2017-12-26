HABER

İl Genel Meclis Başkanı Şeker'in FETÖ'den yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ | 26.12.2017 13:33 | Son Güncelleme 48 dakika önce

- "Silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla hakkında dava açılan Çankırı İl Genel Meclis Başkanı Ruhi Şeker'in yargılanmasına devam edildi

Çankırı'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan İl Genel Meclis Başkanı Ruhi Şeker'in yargılanmasına devam edildi.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla tutuklu yargılanan Şeker ile avukatı katıldı.

Duruşmada mahkeme başkanının celse arasında gelen evrakları okumasının ardından tanıklar dinlendi.

Ruhi Şeker, duruşmadaki savunmasında, FETÖ ile hiçbir zaman yolunun kesişmediğini öne sürdü.

Darbe girişimini öğrendiğinde kent meydanında itfaiye aracının üzerine çıkıp darbeye karşı durmaya çalıştıklarını ifade eden Şeker, "Eğer darbe girişimi başarılı olsaydı alınacak ilk 5 kişiden biri bendim. Benim kaldıramadığım şey, böyle bir iddiayla yargılanıyor olmamdır." dedi.

Şeker, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı iddiasını da reddederek, hiçbir şekilde programı indirmediğini ve mesajlaşmadığını savundu.

Avukatını da dinleyen mahkeme heyeti, Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

Söz'de ağlatan final! Agah Yavuz'un babası çıktı oğlunu bıçakladı!

Söz'de ağlatan final! Agah Yavuz'un babası çıktı oğlunu bıçakladı!

Son dakika! Rusya resmen ilan etti: Suriye'ye kalıcı olarak yerleşeceğiz!

Son dakika! Rusya resmen ilan etti: Suriye'ye kalıcı olarak yerleşeceğiz!

Samuel Eto'o Fenerbahçe'yi açıkladı

Samuel Eto'o Fenerbahçe'yi açıkladı

İşte Erdoğan'ın istediği Afrika'daki ada

İşte Erdoğan'ın istediği Afrika'daki ada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adil Öksüz operasyonu! Darbe girişiminden 4 ay önce...

Adil Öksüz operasyonu! Darbe girişiminden 4 ay önce...

Kocasının ortağına böyle saldırdı! Korkudan kimse yaklaşamadı...

Kocasının ortağına böyle saldırdı! Korkudan kimse yaklaşamadı...

Son dakika! Savcılık, Tuzla'da paniğe neden olan koku ile ilgili soruşturma başlattı

Son dakika! Savcılık, Tuzla'da paniğe neden olan koku ile ilgili soruşturma başlattı

Mehmetçik 'Küçük Kandil'in zirvesine üs kurdu!

Mehmetçik 'Küçük Kandil'in zirvesine üs kurdu!

Teröristlerin ilginç yöntemi! 9 ayrı işaret parmağı izi bulundu

Teröristlerin ilginç yöntemi! 9 ayrı işaret parmağı izi bulundu

Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'ün tepkisine destek!

Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'ün tepkisine destek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.