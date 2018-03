İl Genel Meclis Başkanı Sözen: “Performans programı oy birliği ile kabul edildi”

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, meclis üyeleri ile birlikte her daim hizmet odaklı ve Karabük’e faydalı kararlar almak adına özveri ile çalıştıklarını söyledi.

Başkan Sözen, “Bilindiği üzere İl Genel Meclisi bir karar organıdır. Bu mecliste aldığımız her kararda, İlimiz faydası düşünülmüştür. Bizler Meclis Üyeleri olarak İlimize her daim en iyi hizmeti yapabilmenin gayreti içerisindeyiz. Bu doğrultuda da bir İlin dinamosu diyebileceğimiz İl Genel Meclisi, gelen ödenekler doğrultusunda asfalt çalışmalarından kanalizasyon işlerine, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarından güvenlik işlerine kadar birçok alanda çalışmanın yapılması için emek sarf etmektedir. Bu hizmetlerin yapılabilmesi içinde maddi anlamda güçlü olmak gerekir. Devletimizin, İlimize gönderdiği ödenekler ise; göz ardı edilemeyecek derecededir” dedi.

“Devasa bir ödeneğimiz oluştu”

Karabük’te yapılacak olan hizmetler için maddi anlamda güçlü olunmasını belirten Sözen, “Devletimizin, İlimize gönderdiği ödenekler ise göz ardı edilemeyecek derecededir. Şöyle ki; 2017 yılı bütçesi 37 milyon olarak ön görülmüştür. 2017 yılı içerisinde Bakanlıklardan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yatırımları ile Mülga (Kapatılan) Köy Hizmetleri personel ödenekleri ile birlikte 78 milyon 220 bin 381, 90 TL ödenek idaremize gelmiştir. 2016 yılında devam eden yatırım ödenekleri ile birlikte 179 milyon 691 bin 815, 81 TL gibi devasa bir ödeneğimiz oluşmuştur. Bu ödeneğin 2017 yılında toplamda 102 milyon 981 bin 365, 56 TL’ si harcanmıştır. 76 milyon 538 bin 064, 44 TL ödenek ise devam eden yatırımlar için 2018 yılına devretmiştir.

Özel İdare bütçesindeki ödeneklerin son 5 yılda kaynağa göre dağılımlarını da ifade edecek olursak; 2013 yılında 117 milyon 579 bin 346, 77 TL, 2014 yılında 121 milyon 766 bin 853, 82 TL, 2015 yılında 140 milyon 540 bin 129, 76 TL, 2016 yılında 156 milyon 256 bin 537, 62 TL ve 2017 yılında ise 179 milyon 691 bin 815, 81 TL şeklindedir. Mevcut şartlarda İlimize gelen bu devasa ödenekler ile birçok yatırım gerçekleştirilmektedir. Komisyonlarımız tarafından da bu ödeneklerin ne şekilde harcandığı en ince ayrıntısına kadar denetlenmektedir” diye kaydetti.

Karabük İl Genel Meclis üyeleri olarak her daim Karabük ve Özel İdare menfaatleri için çalışmaya devam edeceğini ifade eden Sözen şunları söyledi:

“İdaremizle işbirliği halinde uyumlu bir çalışma sergileyerek, hizmet verdiğimiz kişi ve kurumların memnuniyetini en üst seviyede tutmaya gayret gösterip, sürekli iyileşmeyi ve hizmet standardını yükseltmeyi hedefleyeceğiz. İlimizin gelişimine katkıda bulunmak için çalışan Milletvekillerimize, İl Genel Meclis üyelerimize, Valimize, Genel Sekreterimize ve İdaremizin her kademesinde çalışan personellerimize şahsım ve meclisimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum.”