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İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantıları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 16:49 | Son Güncelleme

Karabük İl Genel Meclisi Nisan ayı ilk toplantısı yapıldı.

İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantıları başladı

Karabük İl Genel Meclisi Nisan ayı ilk toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Meclis Başkanı Ahmet Sözen, “HES konusunu İl Genel Meclisimiz gündeme almamıştır. Sadece Askı İlanı süresinde gelen itirazlar değerlendirilecek” dedi
Nisan ayı İl Genel Meclisi toplantıları İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen Başkanlığında başladı. İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen konu ile ilgili kısa bir açıklama yaptı. Başkan Sözen, HES konusunu il genel meclisi gündemine alınmadığını belirterek, “İl Genel Meclisimizin daha önce almış olduğu bir kararla, Yenice’de yapılacak olan HES ile ilgili İl Genel Meclisimiz bir karar vermişti. Fakat HES konusu Nisan ayı İl Genel Meclisi toplantısında gündeme geleceği şeklinde kamuoyunda bir beklenti oluşmuştu. Bu ay gündemimizin 14. maddesin de yer alan, Yenice’de yapılacak olan HES ile ilgili konulu bizim daha önce İl Genel Meclisi olarak almış olduğumuz kararın askı ilan süresi içerisinde alınan kararlarla ilgilidir. Yani il genel meclisimiz bu konuyu yeniden gündeme almamış, bu konu daha önceki il genel meclisi toplantısında kararını vermiş ve onaylamıştır. Şimdi gelen madde ise askı ilan süresinde, yapılan itirazları değerlendirme ile ilgili alacağı bir karar konumundadır. İl Genel Meclisi üyelerinin almış olduğu bu kararı ve kamuoyunun beklentilerine açıklık getirmek için bu konu ile ilgili görüşümü beyan etmiş oluyorum” dedi.
İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen’in konuşmasının ardından İl Daime Encümeni seçimi ile diğer İhtisas Komisyonlarının seçimi yapıldı. Yaklaşık bir hafta boyunca devam edecek olan İl Genel Meclisi toplantılarında gündemde yer alan diğer maddeler görüşerek karara bağlanacak.

İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantıları başladı

İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantıları başladı

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